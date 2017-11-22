Ренато Усатый: «Я скоро приеду в Кишинев, чтобы придать молдаванам скорость и напомнить 2014-2015 годы»

Николай МЕНЮК

Сегодня утром в Кишиневском международном аэропорту молдавские власти запретили въезд в страну делегации правительства Москвы, направляющейся на форум делового сотрудничества, который должен состояться в Бельцах. Об этом журналисты узнали в ходе пресс-конференции в офисе «Нашей партии», на которой руководство партии заявило о поддержке инициативы ряда общественных организаций инициировать референдум по отмене смешанной избирательной системы в Молдове.

«Поддержка инициативы гражданского общества о проведении законодательного референдума по возврату к пропорциональной системе – естественное и правильное решение для «Нашей партии», которая активно участвовала во всех акциях протеста гражданского общества против изменения избирательной системы, - сказал вице-председатель НП Дмитрий Чубашенко. – Сегодня, если появляется хотя бы один шанс отменить смешанную систему, надо им воспользоваться. Понятно, что правящий режим будет вставлять палки в колеса, всячески блокировать эту инициативу и попытается свести ее на нет. Сегодня Молдова не просто захваченное государство - она захвачена бандитом. Об этом говорят все, эту горькую правду уже нельзя скрыть и от внешних партнеров, которые пытаются еще использовать корректные политформулировки. Бандитизм наглядно проявляется в той философии и методах, которые исповедуют люди, захватившие страну. Когда контролируемый бандой парламент выворачивает наизнанкузаконы и утверждает ночью незаконное правительство, когда Конституция растоптана, а государственные институты функционируют вне конституционного поля, когда параллельно с государственными структурами действует криминальная, полувоенная структура-«мясорубка» по уничтожению политических оппонентов - это и есть бандитизм. Промывание мозгов, скупка депутатов, примаров, советников и голосов на выборах – это тоже бандитизм. Плахотнюк преступил все красные линии, он уже действует даже не по понятиям «порядочного» гангстера, для него не существует никаких правил и тормозов, он действует по беспределу.

«Наша партия» рассматривает инициативу о проведении референдума по отмене смешанной системы как массовую акцию гражданского сопротивления правящему политическому картелю, как шаг к освобождению Молдовы от захватившей ее банды».

Вице-председатель НП Илиан Кашу рассказал, как на примере новых выборов примара в коммуне Сынджера столичного муниципия партия Плахотнюка организовала полигон для выработки тактики на предстоящих в будущем году парламентских выборах.

«В трех селах, входящих в эту коммуну, демократы делали все, что хотели для победы своего кандидата: открыто использовали административные рычаги, подкупали избирателей до выборов и непосредственно перед голосованием продуктами, алкоголем и деньгами, - отметил политик. – Мы задокументировали все допущенные нарушения законодательства о выборах, представили их в правоохранительные и судебные органы, на там не отреагировали. Когда Плахотнюк и его однопартийцы агитировали за смешанную систему голосования, они убеждали, что это будет способствовать появлению нового, некоррумпированного политического класса. О том, каких политиков будет проталкивать Плахотнюк и его партия, можно судить по выборам примара в Сынджере. Кандидат от Демпартии Валериу Поятэ руководил коммуной в 2010-2015 годах, победив на прошлых выборах по списку ЛДПМ. Будучи примаром, он подписал договоры с десятками фирм, учредителями которых являлся, нанеся местному бюджету ущерб в десятки миллионов лей. Комиссия по неподкупности подтвердила конфликт интересов и коррупционность Поятэ, материалы дела переданы в антикоррупционную прокуратуру, где лежат без движения. Поятэ, которого ДПМ проталкивает в примары, будет «на крючке» у режима Плахотнюка, исправно выполняя все его указания. Подобную тактику по завоеванию власти на уровне государства Демпартия намеревается использовать и на предстоящих парламентских выборах, Сынджера была полигоном для выработки тактики по избранию депутатов в одномандатных округах».

«Мы поддержим любую инициативу по отмене смешанной системы выборов, поскольку с самого начала изменения в законе о выборах основывались на лжи, - заявила вице-председатель НП Елена Пануш. – Многие статьи закона об изменениях избирательной системы вызывают вопросы, некоторые противоречат друг другу. Видимо, поэтому документ об изменениях, принятый 20 сентября, до сих пор не опубликован в «Мониторул офичиал».

Пануш обратила внимание на то, что из десяти сел, где в прошедшее воскресенье состоялись новые выборы примаров, в восьми победили с первого тура представители ДПМ, еще в двух кандидаты демократов вышли во второй тур. «Не может не настораживать тот факт, что кандидаты партии, рейтинг которой не превышает четыре процента, получили столь внушительный результат, - отметила вице-председатель НП. – Представители «Нашей партии» были в числе наблюдателей во всех десяти населенных пунктах и отметили, что повсеместно происходило то же самое, что и в Сынджере: обман, административный ресурс, шантажи подкуп со стороны картели Плахотнюка».

О безусловной поддержке своих коллег по партии и инициативы гражданского общества по проведению референдума по отмене смешанной системы заявил в прямом эфире по видеосвязи в социальных сетях лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. «Мы видели как в прошедшее воскресенье водкой, продуктами и одной-двумя сотками лей люди Плахотнюка покупали голоса избирателей, - сказал мэр Бельц. – Демократы показали, что нас ждет на предстоящих парламентских выборах. Поэтому мы будем активно участвовать в сборе подписей для проведения референдума по возврату к прежней пропорциональной системе голосования. У нас практически во всех районах страны есть территориальные организации, призываю всех активистов и сторонников НП принять участие в сборе подписей. Мы все, независимо от национальности, должны объединиться в борьбе с режимом Плахотнюка».

Лидер НП рассказал, что во время встреч с молдавской диаспорой в регионах России люди говорили ему о необходимости его нахождения в Молдове и обещали приехать вместе с ним, чтобы защитить его режима Плахотнюка. «Мне обещали организовать десять тысяч людей в поддержку, чтобы защитить от режима Плахотнюка, - сказал политик. – Я намерен в скором времени приехать в Молдову, чтобы придать вам скорость и напомнить 2014-2015 годы, когда в Кишиневе журналисты не скучали».

Во время беседы Елена Пануш сообщила о ЧП в кишиневском аэропорту, где утром молдавские власти запретили въезд в страну делегации правительства Москвы, направляющейся на форум делового сотрудничества, который должен состояться в Бельцах.

«Вот еще один пример, подтверждающий беспредел, творимый режимом Плахотнюка. Все знают о сотрудничестве примэрии Бельц с городами разных стран, в том числе Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новогородом, - отреагировал Усатый. – Правительство Москвы, зная ситуацию в нашей стране, предложило за свой счет провести форум делового сотрудничества в Бельцах. В делегации присутствуют опытные специалисты из разных сфер в правительстве Москвы. Они прилетели не для того, чтобы встретиться с работниками примэрии Бельц, а чтобы поделиться своим опытом с примарами и нашими специалистами, которых мы пригласили на форум из других регионов Молдовы. Московская делегация приехала не по политической линии – на съезд какой-либо партии, к примеру, - а для того, чтобы обучить молдавских специалистов в решении тех или иных вопросов, касающиеся социально-экономических сфер. Режим Плахотнюка заблокировал московскую делегацию, чтобы выслужиться перед внешними партнерами-донорами. Я свяжусь с российским посольством и МИДом России – попытаюсь помочь решить проблему».