Ренато Усатый: «Я скоро приеду в Кишинев, чтобы придать молдаванам скорость и напомнить 2014-2015 годы»

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Николай МЕНЮК
Сегодня утром в Кишиневском международном аэропорту молдавские власти запретили въезд в страну делегации правительства Москвы, направляющейся на форум делового сотрудничества, который должен состояться в Бельцах. Об этом журналисты узнали в ходе пресс-конференции в офисе «Нашей партии», на которой руководство партии заявило о поддержке инициативы ряда общественных организаций инициировать референдум по отмене смешанной избирательной системы в Молдове.
«Поддержка инициативы гражданского общества о проведении законодательного референдума по возврату к пропорциональной системе – естественное и правильное решение для «Нашей партии», которая активно участвовала во всех акциях протеста гражданского общества против изменения избирательной системы, - сказал вице-председатель НП Дмитрий Чубашенко. – Сегодня, если появляется хотя бы один шанс отменить смешанную систему, надо им воспользоваться. Понятно, что правящий режим будет вставлять палки в колеса, всячески блокировать эту инициативу и попытается свести ее на нет. Сегодня Молдова не просто захваченное государство - она захвачена бандитом. Об этом говорят все, эту горькую правду уже нельзя скрыть и от внешних партнеров, которые пытаются еще использовать корректные политформулировки. Бандитизм наглядно проявляется в той философии и методах, которые исповедуют люди, захватившие страну. Когда контролируемый бандой парламент выворачивает наизнанкузаконы и утверждает ночью незаконное правительство, когда Конституция растоптана, а государственные институты функционируют вне конституционного поля, когда параллельно с государственными структурами действует криминальная, полувоенная структура-«мясорубка» по уничтожению политических оппонентов - это и есть бандитизм. Промывание мозгов, скупка депутатов, примаров, советников и голосов на выборах – это тоже бандитизм. Плахотнюк преступил все красные линии, он уже действует даже не по понятиям «порядочного» гангстера, для него не существует никаких правил и тормозов, он действует по беспределу.
«Наша партия» рассматривает инициативу о проведении референдума по отмене смешанной системы как массовую акцию гражданского сопротивления правящему политическому картелю, как шаг к освобождению Молдовы от захватившей ее банды».
Вице-председатель НП Илиан Кашу рассказал, как на примере новых выборов примара в коммуне Сынджера столичного муниципия партия Плахотнюка организовала полигон для выработки тактики на предстоящих в будущем году парламентских выборах.
«Мы поддержим любую инициативу по отмене смешанной системы выборов, поскольку с самого начала изменения в законе о выборах основывались на лжи, - заявила вице-председатель НП Елена Пануш. – Многие статьи закона об изменениях избирательной системы вызывают вопросы, некоторые противоречат друг другу. Видимо, поэтому документ об изменениях, принятый 20 сентября, до сих пор не опубликован в «Мониторул офичиал».
Пануш обратила внимание на то, что из десяти сел, где в прошедшее воскресенье состоялись новые выборы примаров, в восьми победили с первого тура представители ДПМ, еще в двух кандидаты демократов вышли во второй тур. «Не может не настораживать тот факт, что кандидаты партии, рейтинг которой не превышает четыре процента, получили столь внушительный результат, - отметила вице-председатель НП. – Представители «Нашей партии» были в числе наблюдателей во всех десяти населенных пунктах и отметили, что повсеместно происходило то же самое, что и в Сынджере: обман, административный ресурс, шантажи подкуп со стороны картели Плахотнюка».
О безусловной поддержке своих коллег по партии и инициативы гражданского общества по проведению референдума по отмене смешанной системы заявил в прямом эфире по видеосвязи в социальных сетях лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. «Мы видели как в прошедшее воскресенье водкой, продуктами и одной-двумя сотками лей люди Плахотнюка покупали голоса избирателей, - сказал мэр Бельц. – Демократы показали, что нас ждет на предстоящих парламентских выборах. Поэтому мы будем активно участвовать в сборе подписей для проведения референдума по возврату к прежней пропорциональной системе голосования. У нас практически во всех районах страны есть территориальные организации, призываю всех активистов и сторонников НП принять участие в сборе подписей. Мы все, независимо от национальности, должны объединиться в борьбе с режимом Плахотнюка».
Лидер НП рассказал, что во время встреч с молдавской диаспорой в регионах России люди говорили ему о необходимости его нахождения в Молдове и обещали приехать вместе с ним, чтобы защитить его режима Плахотнюка. «Мне обещали организовать десять тысяч людей в поддержку, чтобы защитить от режима Плахотнюка, - сказал политик. – Я намерен в скором времени приехать в Молдову, чтобы придать вам скорость и напомнить 2014-2015 годы, когда в Кишиневе журналисты не скучали».
Во время беседы Елена Пануш сообщила о ЧП в кишиневском аэропорту, где утром молдавские власти запретили въезд в страну делегации правительства Москвы, направляющейся на форум делового сотрудничества, который должен состояться в Бельцах.
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