Андрей Нэстасе: необходимо объединить все силы для отмены смешанной избирательной системы

«Необходимо объединить все силы для отмены смешанной избирательной системы. Более того, необходимо дать отпор правящей власти, чтобы Молдова стала страной, в которой хотелось бы жить», — заявил председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе, говоря о своих приоритетах в качестве руководителя политформирования.

Мнения были высказаны в ходе телепередачи «Политика» на канале ТV 8, где Андрей Нэстасе также заявил, что продолжит инициированную ППДП национальную кампанию «Миллионрук».

«Нам необходимо помешать применению смешанного голосования, а для этого необходимо объединить все гражданские и политические силы. Это первостепенная задача. Параллельно мы должны общаться с людьми. Если меня нет в Кишинэу, значит я в районах, в селах, в диаспоре. Хочу убедить как можно больше людей, хочу выполнить свои обещания. Мы хотим пожать руку миллиону граждан, потому что, пожимая руку, чувствуешь печали человека, говоришь ему правду, рассказываешь о проблемах и пытаешься найти решения», — заявил Нэстасе.

«Мы должны готовиться нанести решающий удар режиму, демократическими путями», — добавил лидер ППДП.

Также Андрей Нэстасе отметил, что «на данном этапе моя основная задача – объединение усилий». «Эти силы должны слиться воедино, говорить в один голос, создать единую команду и вместе бороться. Ранее было объявлено о содействии ПДС и ППДП. Очень важно привлечь и другие гражданские и политические силы. Здесь будут люди, которые не упадут на колени перед Плахотнюком и Додоном», — заявил он.