С 1 дeкабря в приднестровье подорожает мука и хлеб

С 1 декабря в Приднестровье подорожают мука и хлеб. Соответствующее решение принял Комитет цен, который ежегодно устанавливает предельный уровень тарифов на социально значимые продукты, в том числе на ряд хлебобулочных изделий.

Как передает «ИНФОТАГ», министр экономического развития Сергей Оболоник сообщил по местному телевидению, что цены на хлеб вырастут в среднем на 3% или на 10-15 копеек.

Он мотивировал это подорожанием зерна с 1 500 до 1 900 рублей за тонну, вызванное, в свою очередь, увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, семян и удобрений.

Производители муки просили повысить цены на нее в среднем на 20%, а хлебзаводы - повысить цены на хлеб на 20-50 копеек.

«В итоге, министерство и производители, понимая, что хлеб является для населения весьма важным продуктом, пришли к компромиссному решению. Оно предусматривает повышение цен, однако в значительно меньшем размере, чем просили производители.

Предельная цена пшеничной муки высшего сорта увеличится на 13,9%, первого сорта - на 9%, второго - на 7%. Батон «Фирменный» Тираспольского хлебокомбината подорожает на 15 копеек – до 2,85 руб., хлеб «Пшеничный» (Бендеры) – с 3,8 до 3,9 руб., хлеб «Столовый» (Рыбница) – с 3,31 до 3,45 руб.», - сказал Оболоник, подчеркнув, что цены вернутся к уровню 2016 г.