Айтишников Молдовы приглашают в парк

В Молдове появится новая форма интеграции науки и производства.

25 октября 2017 года пятнадцать IT -компаний подписали и направили в министерство экономики и инфраструктуры заявлениe о создании в Молдове первого парка информационных технологий «Молдова IT -парк». Одним из участников этого коллективного обращения к властям была компания Ritlabs, директор которой, Максим Масютин, рассказывает о преимуществах этой новой формы объединения профильных компани.

Инициатива не наказуема.

- Господин Масютин, в чём суть инициативы, с которой выступили IT-компании?

- IT-парк можно представить как ассоциацию, своего рода консорциум, который создаётся правительством по заявлению профильных компаний. У нас есть Национальная ассоциация компаний из области информационно-коммуникационных технологий (ATIC), которая объединяет профильные предприятия и ведёт общую для них всех политику. В рамках ассоциации мы объединяемся, обсуждаем разные вопросы и при принятии каких-то решений выступаем с инициативой. В данном случае мы обратились в Министерство экономики и инфраструктуры с заявлением, в котором предлагаем создать в Молдове IT-парк. Дело в том, что с 1 января 2017 года вступил в силу Закон об информационно-технологических парках, который предусматривает создание этой новой структуры.

Представители Национальной ассоциации и Минэкономики разработали методики и положения, регламентирующие вопросы организации и функционирования IT-парка, а 15 компаний - членов ассоциации, видом деятельности в уставе, которых значатся IТ-технологии, уже от себя подали заявление о его создании. Министерство экономики и инфраструктуры должно в течение 30 календарных дней изучить полный пакет документов, приложенный к заявлению, и вынести предварительное решение о создании IТ-парка. В случае если пакет документов будет соответствовать всем требованиям, Минэкономики предложит правительству на утверждение проект постановления, сопровождаемый проектами Положения об организации и функционировании администрации парка и Положения о регистрации резидентов IT-парка, и проинформирует ассоциацию об инициировании процедуры его создания.

Виртуальное объединение

-Что собой представляет новая структура - IT-парк, - и с какой целью он создаётся?

-В Молдове IT-парк будет виртуальным объединением компаний, которые останутся работать в прежних офисах, и только юридически будут подчиняться принятым правилам, руководствоваться разработанными положениями. У IT-парка будет администратор, назначаемый правительством, в обязанности которого входит координация деятельности новой структуры.

А для того чтобы открыть не виртуальный, а физический IT-парк, собрать все профильные компании на одной территории, оснащённой необходимой инфраструктурой и техникой, нужно набрать достаточное количество резидентов. Пока это не представляется возможным, так как достаточного количества компаний, желающих переехать с насиженных мест на общую площадку, нет.

Идея организации IT-парка хороша тем, что при этой форме вводится более упрощённая схема налогообложения: налоги платятся не с прибыли, а с валового дохода от продаж. Ставка единого налога, который должны платить резиденты, предусмотрена в размере 7%. Она включает в себя подоходные налоги от предпринимательской деятельности и с заработной платы. А так же - взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования, уплачиваемые работниками и работодателями, местные налоги, налог на недвижимое имущество и сбор за пользование автомобильными дорогами транспортными средствами, зарегистрированными в Молдове.

Новая схема налогообложения на руку, как работникам, так и работодателям. Сейчас при выплате налога с прибыли компаниям нужно не только подтверждать документально все расходы, но и объяснять, насколько необходимы были совершённые затраты. Например, если IT-компания дала какую-то рекламу, проверяющие налоговые инспекторы просят доказать необходимость её размещения в СМИ, требуют представлять акты выполненных работ и прилагать к отчётам публикации, видео- или аудиоматериалы. Любую покупку нужно аргументировать, доказать, что без неё не сможет развиваться производство и не будет получен доход. А при введении единого налога отпадёт

необходимость тратить время на все эти бюрократические процедуры. Вместе с тем этот парк позволит IT-компаниям сконцентрироваться на их основной деятельности: разработке продукции и услуг, конкурентоспособных на международном рынке.

Также проект «Молдова IT-парк» создаётся для достижения и таких конкретных целей, как обеспечение механизмов консультирования и поддержки новых IТ-фирм; повышение объёма инвестиций в деятельность IТ-компаний – резидентов парка; увеличение числа инновационных IT-продуктов, созданных ими; установление международных партнёрских отношений для передачи знаний и технологий в этой области, в том числе и путём привлечения иностранных специалистов.

Далекоидущие планы

-По вашему мнению, насколько выгодно государству создание IT-парка?

-Полагаю, что государство хочет вывести как можно больше компаний из тени, легализовать их, свести на нет феномен выплаты зарплат в конвертах, чтобы все платили ставку налога в 7%. Это лучше, чем сейчас, когда неофициально работающие фирмы вообще ничего не платят в бюджет. Есть программисты, которые неофициально трудоустроены, работают удалённо и вычислить их налоговым органам очень трудно.

К слову, у нас в стране уже предпринималась одна попытка стимулировать с помощью нулевой ставки налогообложения выход из подполья неофициально работающих IT-компаний. Тогда мало кто решился легализоваться, так как были убеждены, что как только они «засветятся», их начнут обдирать по полной программе. Власти должны вести такую политику, чтобы экономические агенты доверяли государству и его институтам. Чтобы не получилось так, что сегодня этот закон будет принят, а после того как компании легализуются, начнутся проверки, штрафные санкции и прочие проблемы.

Поэтому некоторые из компаний, работающих официально, с готовностью сегодня присоединяются к IТ-парку, чтобы показать пример. Но оптимизм разделяют далеко не все. Я разговаривал с коллегами по Национальной ассоциации компаний из области ИКТ, а также с руководителями компаний не входящих в ассоциацию. Почти все говорят об ухудшении ситуации в стране, о давлении со стороны налоговой инспекции, полиции и плохой работе судов. Падает уровень образования, нет квалифицированных кадров в нужном количестве. Законы в Молдове ухудшаются, хотя цель государства - их улучшать.

Только не было бы хуже

-В чём проявляется это ухудшение законодательства?

-В действиях полиции, прокуратуры и судов в случае, когда кто-то хочет навредить IT-компании и подаёт на неё иск. Например, нашей компании предъявили необоснованные требования на 15 млн. леев и заблокировали банковский счёт, изъяли на экспертизу жёсткие диски, парализовав деятельность фирмы. Мы оспорили эти действия правоохранительных органов в суде и выиграли.

Обратиться к правосудию нам позволило положение, которое раньше было в Уголовно-процессуальном кодексе РМ, запрещающее блокировать имущество предприятий, используемое в производственных целях, до вынесения окончательного решения суда. Но, к сожалению, это положение, защищавшее предприятия, при пересмотре закона было удалено. Нельзя не отметить ухудшение и трудового законодательства за счёт чрезмерно частых изменений. В целом же, пока ещё законы в Молдове неплохие.

-Будет ли возможность работать с иностранными инвесторами в рамках IT-парка?

-Теоретически иностранным компаниям в IT-парке будет выгодно инвестировать, так как здесь предусмотрено простое налогообложение и небольшие отчисления. Однако отдельного положения, регламентирующего этот вопрос, в тематическом законе нет, а только в общем порядке, по Закону об инвестициях.