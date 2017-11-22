Почти 58 тыс. елок выставит на продажу Агентство Moldsilva

Агентство Moldsilva сообщает, что в канун зимних праздников выставит на продажу почти 58 тыс. елок, почти на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Обрезка елок начнется в середине декабря в питомниках лесхозов, подведомственных агентству, передает IPN.

Высота елок будет варьировать от 1 до 6 метров. Более 41 тыс. елок будут иметь до 1,5 м. Цена сохранится старой: 36 леев/метр ели и 25 леев/метр сосны.

Moldsilva предупреждает, что в случае незаконной рубки, физическим лицам грозит штраф от 40 до 50 у.е., а юридическим лицам 400-500 у.е., или неоплачиваемый труд в пользу общества.

В этом году самый большой запас елок имеют лесохозяйственные предприятия из Стрэшень, Единец, Тигина, Кэлэрашь и Хынчешть. Желающие могут приобрести елки в 19 подведомственных лесхозах.