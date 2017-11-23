Заявление посольства Российской Федерации в Республике Молдова

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова осуждает акт вандализма в центральном парке г.Фалешт, в результате которого был осквернен памятник великому русскому поэту А.С.Пушкину, символизирующий многовековые связи российского и молдавского народов.

Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более, что осквернение монумента А.С.Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю – господарю Д.Кантемиру.

Призываем молдавские власти оказать содействие в восстановлении монумента, а также провести тщательное расследование инцидента, который, как известно, попадает под действие Уголовного Кодекса Республики Молдова. Кощунственная выходка вандалов не должна остаться безнаказанной.

Пресс-служба