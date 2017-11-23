Политика О чем говорили Игнатьев и Губарев? Министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев провел встречу с Послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым. «В ходе дискуссии состоялось обсуждение широкого круга вопросов, связанных с текущей ситуацией в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова. В частности, основное внимание было уделено перспективам и параметрам подготовки предстоящего раунда заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2″, — сказано в сообщении пресс-службы МИД ПМР. В ходе общения Виталий Игнатьев и Сергей Губарев также обсудили ряд актуальных вопросов в контексте российско-приднестровского взаимодействия. В завершении беседы стороны условились поддерживать системную рабочую коммуникацию по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

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