О чем говорили Игнатьев и Губарев?

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Политика
Министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев провел встречу с Послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым.
«В ходе дискуссии состоялось обсуждение широкого круга вопросов, связанных с текущей ситуацией в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова.
В частности, основное внимание было уделено перспективам и параметрам подготовки предстоящего раунда заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2″, — сказано в сообщении пресс-службы МИД ПМР.
В ходе общения Виталий Игнатьев и Сергей Губарев также обсудили ряд актуальных вопросов в контексте российско-приднестровского взаимодействия.
В завершении беседы стороны условились поддерживать системную рабочую коммуникацию по всем направлениям двустороннего сотрудничества.
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