Аллилуйя: Молдова может и должна жить богаче арабских шейхов!

В Молдове люди могут и должны жить лучше, чем в Катаре и прочих сказочно богатых странах, где количество шейхов на душу населения зашкаливает! И для этого нужно немного — честность и неподкупность. Не верите? Сейчас докажу.

По словам программного директора экспертного центра Expert-Grup Дмитрия Будянски, ежегодно наша страна теряет от 8% до 13% ВВП именно и только из-за коррупции. В денежном эквиваленте сумма потерь составляет от 11,8 до 17,7 млрд. леев по состоянию на 2016 год, что превышает все государственные расходы на поддержку пенсионеров и выплату пособий по социальной защите! Уровень коррупции наиболее высок при осуществлении расходов бюджета. Каждый год потери от коррупции при исполнении публичного бюджета эквивалентны половине всех выплаченных пенсий. Например, потери от коррупции только в сфере госзакупок оцениваются в 20-30%.

Другими словами, нечистоплотные чиновники воруют у каждого молдавского старика и старушки всю пенсию за год до последней бануцы! И не только у пенсионеров, но и у инвалидов, сирот, молодых мам, безработных... Поэтому размеры пенсии и пособий растут в год по чайной ложке, зато дворцы у чинуш вырастают как грибы после дождя, за ночь.

Пилить бюджет — это вам не гирю распиливать с Шурой Балагановым и Паниковским! Бендеру с его жалким миллионом от Корейко такие масштабы и не снились. И ведь все прекрасно все знают и понимают. Понимают, зачем люди идут во власть и рвутся в чиновничество и знают, на какие доходы построены кварталы для «бедных» в Кишиневе.

Похоже, коррупция стала такой же неистребимой частью нашего менталитета, как трудолюбие и гостеприимство. Ту, как в Китае, расстреливай проворовавшихся чиновников, не расстреливай, мало что изменится. Но, уверен, сотню-другую среди 3,5-миллионного населения Молдовы действительно найти можно. Поставить их на все ключевые посты, сформировать мощные государственные институты. Получил взятку или дал! Сразу на «зону»! Без всяких там условных приговоров, отсрочками, сделок со следствием... Может, тогда хоть что-то изменится?

Нам Бог нефти, как странам Персидского залива, не дал. Наше богатство — это люди. Вот только мучает один вопрос — как среди такого богатства найти по-настоящему неподкупных граждан?!

Леонид РЯБКОВ