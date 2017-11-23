Сбежавшая мать бросила четверых детей, включая младенца, умирать от голода в Ниспоренском районе

В течении двух недель после исчезновения матери четверо детей в Ниспоренском районе оставались предоставлены сами себе.

В пустом доме всё это время находились только 8-летняя девочка и 8-месячный ребенок. Их мать, пришедшая в себя после родов, исчезла в неизвестном направлении.

Старшие брат и сестра разошлись по разным местам. 10-летний мальчик нашел приют у соседей, а 13-летняя девочка ушла бродяжничать в неизвестно куда.

Теперь 8-летняя девочка сама заботится о маленьком братике. Дети голодали, а у младенца несколько дней не меняли подгузники. В таком состоянии брошенных детей и нашли сотрудники социальной помощи. Их срочно госпитализировали в отделение педиатрии районной больницы.

В больнице принимают помощь для брошенных матерью детей.