Бассейны станут «европейскими»?

Работа плавательных бассейнов в Молдове будет регулироваться новым документом. Министерство здравоохранения разработало проект санитарного регламента и представило его на обсуждение общественности на сайте Particip.gov.md.

Необходимость разработки регламента объясняется международными обязательствами Молдовы в области здравоохранения. Цель – установить санитарные нормы для плавательных бассейнов, требования к их проектированию, обустройству, эксплуатации, к качеству воды, меры контроля угроз.

По данным ВОЗ, с купанием в бассейнах бывают связаны такие инфекционные болезни, как криптоспоридиоз, гиардиоз, лептоспироз, легионеллез, бактериальный и вирусный гастроэнтерит. Показатели диарейных заболеваний среди плавающих – 3-8 процентов. Экспресс-методы мониторинга качества воды дают возможность быстро принять меры в связи с загрязнением.

Но большинство наших бассейнов строилось по старым стандартам, вода в них имеет резкий запах хлора, но бактерицидные свойства оставляют желать лучшего. Нет современной системы рециркуляции воды: период полного водообмена по международным стандартам должен составлять не более 4 часов. Как часто меняют воду в наших бассейнах и меняют ли вообще – знают только хозяева этого бизнеса.

Для повышения безопасности воду нужно дополнительно обрабатывать ультрафиолетом и озонированием, что дает эффект при борьбе с вирусами и грибками и позволяет снизить содержание хлора. По силам ли нашим бассейнам такое оборудование? Как его установка скажется на стоимости абонемента, который и так не по карману большинству горожан? Стоимость одного посещения – 30-50 лей за 45 минут, дневного посещения – 150-250 лей, месячный абонемент - 500 лей, с тренером – 600 лей.

В Молдове свыше 120 плавательных бассейнов, 44 – в муниципии Кишинёв. Для сравнения: в Европе - 5,7 миллиона бассейнов, по одному на каждые 150 жителей. Сейчас санитарный надзор ведет служба государственного надзора за общественным здоровьем, периодически проверяющая качество воды. Если регламент будет утверждён – эта служба заставит владельцев адаптировать свой бизнес к новым требованиям. Бассейны придётся перестроить, отремонтировать, переоборудовать и провести их перепланировку. Мало кто захочет это делать. В итоге мест отдыха на воде станет еще меньше.

Кстати, в Европе стандартизировано все вплоть до плавок. Владельцы одних аквапарков (например, знаменитого английского «Алтон Тауэрс», самого крупного в Европе) настаивают на ношении мужчинами исключительно шорт-бермудов. Считается, что пловцы в обтягивающих, слишком открытых плавках могут смутить своим видом семейные пары, детей, пожилых людей. В других бассейнах посетителей, напротив, обязывают надевать плавки-шорты, причем мини: считается, что их используют только для плавания, а вот просторные шорты мужчина может носить везде, поэтому они станут источником грязи.

А мы какие плавки будем носить?

Василиса ФРУНЗЕ