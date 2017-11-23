Фракция ПСРМ в мунсовете Кишинева: результаты работы в 2017 году и дальнейшие действия (Видео)

Мунсоветники от фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева выступили с отчетом о проделанной ими работе в 2017 году. Раскрытие «дела о парковках» и сотен схем коррупции, тысячи разрешенных обращений граждан, сотни социальных инициатив.

Как рассказал глава социалистов в мунсовете Ион Чебан, на «счету» у фракции ПСРМ только в текущем, 2017 году — 114 социальных и экономических инициатив, многие из которых были не только предложены, но и реализованы, и облегчили жизнь десяткам тысяч кишиневцев.

Чебан подчеркнул, что социалисты — единственная фракция в мунсовете, все члены которой еженедельно проводят встречи с жителями столицы, выслушивая их проблемы и стараясь решить. — Только в этом году ими было проведено более 1715 встреч.

Кроме того, нами было получено 3668 петиций от кишиневцев, из которых 92% были обработаны, и по ним дан ответ с решением проблемы. Более того, те из мунсоветников, которые специализируются на раскрытии коррупционных схем, подвергаются давлению со стороны различных структур, — это Александр Одинцов, Гайк Вартанян, Никита Цуркан и другие.

Только в этом году социалистами было раскрыто более 2 тысяч коррупционных схем, злоупотреблений влиянием и прочих нарушений в примэрии. На счету фракции — 2140 обращений в Генпрокуратуру, НАЦ, полицию, МВД по поводу парковок, питания в детсадах и многого другого. Перечислил Чебан и социальные инициативы, внедренные по запросам либо при непосредственном участии возглавляемой им фракции.

Это повышение минимальной суммы дохода для получения компенсаций на отопление до 3 тысяч, компенсации за воду, добавка в 50% к зарплатам работников детсадов, социальные столовые, пособие по рождению третьего и более детей, протезирование зубов, а также аннулирование различных налогов и плат для пенсионеров и людей с особыми потребностями, которыми пользуются 68 тысяч кишиневцев, и многое другое. — Стоит также отметить, что фракция ПСРМ заблокировала множество попыток воровства муниципальной собственности.

Заявляю со всей ответственностью и достоинством, что нет ни одного коррупционного проекта, о котором не говорила бы наша фракция, — как в комиссиях, так и на заседаниях мунсовета. Один из примеров — нашумевшее дело о парковках, по которому был арестован Киртоакэ. Мы два года говорили о махинациях, но нам говорили — вы ошибаетесь, и поворачивались к нам спиной. Социалисты прервали практику пакетного голосования в мунсовете и приняли участие более чем в 68 публичных слушаниях по различным вопросам, на проведении которых настаивали.

Также ни один советник от фракции ПСРМ не голосовал ни за одно решение с подозрением на коррупцию. При этом фракция защищала каждый кусочек муниципальной земли, — подчеркнул Чебан. Рассказал социалист и про инициированные фракцией проекты, находящиеся на этапе внедрения. Это грядущая закупка автобусов для муниципия, средства на которую были выделены по настоянию ПСРМ, электронная система оплаты в транспорте, которая находится на завершающей стадии, запуск ночного транспорта и многое другое.

Была проведена активная работа и с пригородами: для них по настоянию социалистов были выделены средства для различных социальных проектов. — И всё это — лишь малая часть того, что сделала эта, как называют ее некоторые якобы независимые СМИ, скандальная фракция. В то же время все те, кто бойкотировал референдум, не инициировали ни одного проекта для столицы.

И я благодарю своих коллег за их работу, — сказал Чебан. Сильвия Раду — нелегитимный врио примара Что касается дальнейшей работы фракции Партии социалистов, Ион Чебан отметил важную деталь. — По нашему мнению, Сильвия Раду назначена на должность врио примара незаконно и нелегитимно.

Какие бы подозрения ни были в отношении Нистора Грозаву — он единственный, с кем мы будем вести диалог в примэрии на данном этапе. Что касается Раду, мы подали запрос и в примэрию Кишинева, и в Конституционный суд, однако не ожидаем от них каких-либо «сюрпризов» в свете последних событий, — заявил социалист.

В заключение Ион Чебан подчеркнул, что фракция Партии социалистов продолжит работать на благо каждого жителя Кишинева вне зависимости от его политической позиции либо участия или неучастия в референдуме.