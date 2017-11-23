Сбор новогодней милостыни в Германии для бедных детей Молдовы взорвал соцсети

В университете Германии начали собирать подарки на Новый год и Рождество для бедных детей Молдовы. В университете земли Саар на западе Германии появилась стойка, на которую предлагается складывать подарки для юных жителей Молдовы. В объявлении сказано: молдаване настолько бедны, что не могут купить своим детям даже подарки на Новый год.

- На плакате написано: "Дети и молодежь Молдовы живут в бедности и о рождественском и новогоднем подарке могут только мечтать". Как думаете, до детей дойдут подарки? – сообщил в соцсети автор фото из Саара.

После этого развернулась бурная дискуссия об имидже Молдовы как о самой бедной страны Европы. Многие пользователи согласились с этим утверждением.

«Просьба организаторам дописать в объявлении: депутатам и министрам в основном, тогда будет реальная картина», «Смеяться или плакать...

Когда уже перестанет Молдова надеяться на свою протянутую руку...», «Обидно, о Молдове думают как о последней беднейшей африканской стране. В центре Европы живем, а вместо ее сердца ощущаем себя отверстием промеж Румынии и Украины», - написали жители Молдовы.

Гордитесь, до чего мы дожили...