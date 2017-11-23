Один из самых многообещающих молодых политиков уходит в бизнес

Михай Олэреску объявил о том, что 17 ноября он покинул должность председателя района Чимишлия и далее посвятит себя бизнесу.

«Я решил уйти в бизнес. У меня экономическое образование и я решил перейти к другому этапу жизни, заняться тем, что мне нравится, создавать рабочие места», — заявил Олэреску в интервью для Gazeta de Sud.

Также он заявил, что когда покинул ряды ЕНПМ, это было обдуманное и осознанное решение. «Конечно, когда покидаешь фракцию и партию, ты задумываешься о дальнейших действиях. Тогда я решил, что уйду и со своей должности, но здесь была сделана пауза для анализа достижений и упущений», — уточнил он.

Бывший глава района добавил, что скоро даст старт проекту национального масштаба, а в перспективе и международного, но пока не раскрывает подробностей.

Михай Олэреску также отметил, что его уход с должности главы районной администрации принес ему положительные эмоции, потому что в его жизни начинается новый этап. Впредь он продолжит способствовать развитию родного района.

Относительно возвращения в политику он заявил, что пока об этом не думает, но неизвестно, какие сюрпризы уготованы ему в будущем.

Кристина Пендя