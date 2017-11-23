Жесткое заявление бывшего главы государства о нынешней власти: в их соломенных головах только мысли о деньгах!

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин ответил на следующий вопрос: Насколько реально, по Вашему мнению, введение новых поправок в Кодекс о выборах, чтобы в одномандатных округах выборы проводились в два тура?

«Внесение изменений в Кодекс о выборах – глупость. Это новая схема ДПМ, чтобы любой ценой выиграть парламентские выборы и получить большинство в будущем парламенте. Любой ценой. Поэтому и были внесены поправки в Конституцию. Не думаю, что они решатся на еще что-то. Первое, что они должны сделать, это оставить в покое Кодекс о выборах, над которым они поиздевались, и добавить всего небольшую поправку – о том, что он вступает в силу в 2022 году.

Больше ничего. На днях я встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Молдове, и он сам мне рассказал, как в Румынии применили такую же схему. Наши позаимствовали ее у румын, потому что у нас сейчас могут только повторять как попугаи, после Брюсселя и Румынии.

В их соломенных головах только мысли о деньгах и другие глупости. В их головах нет ничего реального и здравого. Румыны потерпели четыре года и снова вернули систему. Многие другие страны тоже. Пропорциональная система является самой честной и справедливой», — заявил Воронин.

Андриана Кептине