Жаркие дискуссии вокруг проведённого в столице референдума

Референдум об отставке примара Дорина Киртоакэ вызвал жаркие дискуссии между представителями различных политических партий. В то время как либералы считают, что этот плебисцит был вознаграждением, предоставленным ПСРМ Демпартией за поддержку смешанной избирательной системы, социалисты говорят, что эти выборы показали, кто поддерживает власти страны, а кто выступает против них. Заявления были сделаны в эфире передачи „Butonul roșu” на общественном телевидении, передаёт IPN.

Вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну заявил, что референдум представлял собой вознаграждение для ПСРМ за голосование этой партии в поддержку закона о смешанной избирательной системе. „Этот референдум стал этапом совместного управления ДПМ и ПСРМ, а также вознаграждением, предоставленным Демократической партией Партии социалистов за то, что она проголосовала в поддержку смешанной избирательной системы, поправ ту каплю демократии, что ещё оставалась в Республике Молдова”, - сказал Валериу Мунтяну.

Вице-председатель Партии действия и солидарности Михай Попшой считает, что ПСРМ не стоило ждать более высокого результата от референдума, если только у неё не было наивных надежд на то, что партия Майи Санду примет участие в голосовании. „Избиратели поняли, что эта закулисная игра была организована ДПМ и ПСРМ. Результат оказался таким, каким все мы его видим”, - сказал Михай Попшой.

По его словам, судьба столичной примэрии находится в руках двух человек: Влада Плахотнюка и Дорина Киртоакэ. В руках лидера демократов – через исполняющую обязанности примара Сильвию Раду, которая связана с ДПМ, пояснил Михай Попшой, а в руках Дорина Киртоакэ – потому что он, при желании, может уйти в отставку.

По словам депутата от Партии социалистов Богдана Цырдя, этот референдум очень ясно продемонстрировал, кто выступает против властей, а кто эти власти поддержал, объявив бойкот референдуму. „На первый взгляд, этот результат вызывает сожаление. Правящим партиям удалось запугать население, манипулировать им и сохранить власть в руках Демократической партии.

В то же время этот референдум породил очень глубокую трещину в рамках правых сил, в рамках властей, потому что он очень ясно показал, какими методами они пытаются захватить власть”, - подчеркнул Богдан Цырдя.

Как отметил программный директор „Promo-LEX” Павел Постикэ, недавний социологический опрос показывает, что сегодня в Молдове наблюдается огромный страх граждан публично высказывать свои политические предпочтения. „И когда на референдум была вынесена тема, косвенно способная раскрыть политические предпочтения избирателей, люди, я думаю, просто-напросто испугались”, - считает Павел Постикэ.

Представитель „Promo-LEX” считает важным признать, что каждая из партий шла на этот плебисцит с собственными негласными целями, отличающимися от заявленной ​​в вопросе, который был вынесен на референдум.

Референдум по вопросу об отставке генпримара Дорина Киртоакэ был проведён в воскресенье, 19 ноября. Плебисцит не был признан состоявшимся по причине того, что на участки пришли 17,54% из числа лиц, включённых в списки избирателей, а для признания референдума состоявшимся необходима была минимальная явка в 33,3%.