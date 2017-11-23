Итоги продаж новых авто на рынке Молдовы: Dacia и Skoda уходят в отрыв, Suzuki и Renault атакуют первую пятерку

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Авто
Октябрь 2017 года стал вторым, вслед за сентябрем, рекордным месяцем с точки зрения продаж новых легковых машин в Молдове – было реализовано 517 авто. Всего же по итогам десяти месяцев текущего года через сеть официальных импортеров было продано 4290 новых машин, или на 32% больше, чем за тот же период прошлого года.
Лидером рынка новых автомобилей в Молдове является бренд Dacia, под которым в октябре реализован 121 новый автомобиль, а за первые десять месяцев года – 771 авто. Следует отметить, что Dacia впервые в этом году достигла отметки в 121 новую машину, проданную в течение месяца. Из этого числа 74 автомобиля – седаны Logan. До сих пор для того, чтобы удерживать первое место на авторынке Молдовы, бренду Dacia вполне хватало среднемесячных продаж в 50-70 авто.
На втором месте на рынке новых автомашин – чешская марка Skoda, под которой в октябре было продано 59 новых авто и всего по итогам десяти месяцев текущего года – 542 автомобиля.
Доля Skoda на молдавском рынке новых автомашин составляет почти 13%, то есть каждый восьмой автомобиль в стране – это Octavia, Superb или Rapid. А теперь и новинка этого года - кроссовер Skoda Kodiaq.
76 новых кроссоверов Skoda Kodiaq реализовано из автосалона Skoda за первые полгода продаж.
Всего же под двумя первыми брендами - Dacia и Skoda - продано более 30% всех новых легковых автомобилей в Молдове, или каждый третий новый автомобиль в стране.
Рейтинг лучших 16 марок новых легковых авто в Молдове за первые десять месяцев 2017 г.:
Обратите внимание, что больше нет той гигантской пропасти, которая разделяла автомобили из первой пятерки от всех остальных. Сегодня сразу два бренда, среди которых японский Suzuki и французский Renault, прямо-таки наступают на пятки Mercedes, который пока занимает пятое место в рейтинге.
Японская марка Suzuki уже давно громко заявила о себе на молдавском рынке. Особенно в классе кроссоверов, где модель Suzuki Vitara занимает вторую позицию по итогам десяти месяцев 2017 г. А ведь это - не единственная вседорожная модель Suzuki, есть еще SX-4 S-Cross.
158 новых кроссоверов Suzuki Vitara было продано в Молдове за 10 мес. 2017 г. (второе место в классе SUV).
Французская марка Renaultв этом году также значительно подтянула свои продажи ближе к первой пятерке и намерена в ближайшее время подняться ещё выше. Секрет успеха заключается в мега-успешной модели в классе кроссоверов – Renault Kadjar, которых за первые десять месяцев 2017 г. было продано 89 автомобилей. Также в структуре продаж Renault в этом году значительную роль сыграло появление нового поколения модели Renault Megane – 42 авто. Эта модель занимает пятое место в одном из самых высококонкурентных классов – классе «С».
89 новых кроссоверов RenaultKadjar куплено из автосалона Renault за 10 месяцев 2017 г.
В настоящее время восьмая в рейтинге продаж марка Ford всегда была популярна в Молдове. Благодаря стараниям официального импортера в нашей стране, у любителей автомобилей этого бренда постоянно есть доступ к самым актуальным новинкам Ford. Бестселлером 2017 года стало новое поколение модели Ford Focus. В октябре их было продано 20 авто, и 103 автомашины - по итогам десяти месяцев. Эти результаты позволили Focus утвердиться в первой тройке лидеров класса «С.
Результат в 103 проданных автомобиля за 10 мес. 2017 г. вернул Ford Focus в тройку лидеров «С» класса
Данные предоставлены ГП "Registru"
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