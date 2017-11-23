Итоги продаж новых авто на рынке Молдовы: Dacia и Skoda уходят в отрыв, Suzuki и Renault атакуют первую пятерку

Октябрь 2017 года стал вторым, вслед за сентябрем, рекордным месяцем с точки зрения продаж новых легковых машин в Молдове – было реализовано 517 авто. Всего же по итогам десяти месяцев текущего года через сеть официальных импортеров было продано 4290 новых машин, или на 32% больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером рынка новых автомобилей в Молдове является бренд Dacia, под которым в октябре реализован 121 новый автомобиль, а за первые десять месяцев года – 771 авто. Следует отметить, что Dacia впервые в этом году достигла отметки в 121 новую машину, проданную в течение месяца. Из этого числа 74 автомобиля – седаны Logan. До сих пор для того, чтобы удерживать первое место на авторынке Молдовы, бренду Dacia вполне хватало среднемесячных продаж в 50-70 авто.

На втором месте на рынке новых автомашин – чешская марка Skoda, под которой в октябре было продано 59 новых авто и всего по итогам десяти месяцев текущего года – 542 автомобиля.

Доля Skoda на молдавском рынке новых автомашин составляет почти 13%, то есть каждый восьмой автомобиль в стране – это Octavia, Superb или Rapid. А теперь и новинка этого года - кроссовер Skoda Kodiaq.

76 новых кроссоверов Skoda Kodiaq реализовано из автосалона Skoda за первые полгода продаж.

Всего же под двумя первыми брендами - Dacia и Skoda - продано более 30% всех новых легковых автомобилей в Молдове, или каждый третий новый автомобиль в стране.

Рейтинг лучших 16 марок новых легковых авто в Молдове за первые десять месяцев 2017 г.:

1 Dacia 771 2 Skoda 542 3 Hyundai 521 4 Toyota 425 5 Mercedes 263 6 Suzuki 251 7 Renault 186 8 Ford 158 9 KIA 149 10 VW 122 11 Nissan 108 12 BMW 94 13 Volvo 84 14 Land Rover 78 15 Chevrolet 66 16 Mazda 61

Обратите внимание, что больше нет той гигантской пропасти, которая разделяла автомобили из первой пятерки от всех остальных. Сегодня сразу два бренда, среди которых японский Suzuki и французский Renault, прямо-таки наступают на пятки Mercedes, который пока занимает пятое место в рейтинге.

Японская марка Suzuki уже давно громко заявила о себе на молдавском рынке. Особенно в классе кроссоверов, где модель Suzuki Vitara занимает вторую позицию по итогам десяти месяцев 2017 г. А ведь это - не единственная вседорожная модель Suzuki, есть еще SX-4 S-Cross.

158 новых кроссоверов Suzuki Vitara было продано в Молдове за 10 мес. 2017 г. (второе место в классе SUV).

Французская марка Renaultв этом году также значительно подтянула свои продажи ближе к первой пятерке и намерена в ближайшее время подняться ещё выше. Секрет успеха заключается в мега-успешной модели в классе кроссоверов – Renault Kadjar, которых за первые десять месяцев 2017 г. было продано 89 автомобилей. Также в структуре продаж Renault в этом году значительную роль сыграло появление нового поколения модели Renault Megane – 42 авто. Эта модель занимает пятое место в одном из самых высококонкурентных классов – классе «С».

89 новых кроссоверов RenaultKadjar куплено из автосалона Renault за 10 месяцев 2017 г.

В настоящее время восьмая в рейтинге продаж марка Ford всегда была популярна в Молдове. Благодаря стараниям официального импортера в нашей стране, у любителей автомобилей этого бренда постоянно есть доступ к самым актуальным новинкам Ford. Бестселлером 2017 года стало новое поколение модели Ford Focus. В октябре их было продано 20 авто, и 103 автомашины - по итогам десяти месяцев. Эти результаты позволили Focus утвердиться в первой тройке лидеров класса «С.

Результат в 103 проданных автомобиля за 10 мес. 2017 г. вернул Ford Focus в тройку лидеров «С» класса

Данные предоставлены ГП "Registru"