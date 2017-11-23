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Спорт
Главный тренер Зимбру дисквалифицирован
23.11.2017

Комитет по проведению соревнований Федерации футбола Молдовы дисквалифицировал главного тренера Кишиневского футбольного клуба Зимбру Юрия Осипенко на четыре игры

Такое наказание вынесено за его недостойное поведение во время матча 17 тура Национальной дивизии со Спикулом, выразившееся в комментариях в нецензурной форме действий главного арбитра встречи, передает infotag.md

Осипенко пропустит последнюю игру чемпионата 2017 г. и не будет принимать участия в трех встречах первенства 2018 г. ФК Зимбру высказывания тренера обошлись в 2 000 леев штрафа.

На одну игру дисквалифицирован и футболист Зимбру Михай–Даниел Лека, удаленный в этом же матче с поля после получения двух предупреждений. Команда оштрафована на 400 леев.

Придется раскошелиться и чемпиону – Шерифу - на 5 000 леев за недостойное поведение болельщиков клуба, зажигавших на трибуне стадиона во время и после игры с Милсами пиротехнические средства, что запрещено.


 
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