Бэсеску: Молдова вступает в жесткое противостояние с экономикой ЕС

Молдова, подписавшая Соглашение об ассоциации с ЕС, вступает в жесткое противостояние с экономикой Евросоюза и ей предстоят серьезные испытания. Об этом заявил бывший президент Румынии, член румынского сената Траян Бэсеску.

Он отметил, что граждане Румынии, которая подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 1996 году, своими глазами увидели негативные последствия открытия румынского рынка: это привело к исчезновению целых отраслей промышленности, сообщает golos.md

"Очевидные примеры. У нас были тракторы, мы их производили в Брашове. Они не выдержали конкуренции, например, с итальянским Fiat. Производили грузовики - тоже в Брашове. Они не выдержали конкуренции с грузовиками Renault. Мы уже не говорим о сталелитейной промышленности, не говорим о комбинатах тяжелого машиностроения. Это произойдет и в Республике Молдова», - цитирует политика AGERPRES.

Впрочем, по мнению Бэсеску, молдавская промышленность не пострадает, поскольку в нашей стране нет такого количества заводов, как было в Румынии. Основной удар придется по сельскому хозяйству.

«Как фермер из Республики Молдовы выдержит конкуренцию с фермерами из Европейского союза после открытия рынка? Ему придется очень нелегко», - резюмировал бывший глава румынского государства.

Бэсеску подчеркнул, что сельхозпроизводители в ЕС и Молдове изначально находятся в неравных условиях. Субвенции, которые получают европейские фермеры, практически, полностью покрывают затраты на производство. Между тем, их молдавские коллеги поддержкой государства не избалованы, что негативно отражается на конкурентоспособности.

Заявления Бэсеску прозвучали на заседании Совместной комиссии по европейской интеграции, в которую входят представители парламентов Молдовы и Румынии. Оно прошло 20 – 21 ноября в Бухаресте.

По окончанию заседания, члены комиссии подписали декларацию, которая содержит приоритетные направления сотрудничества между двумя странами. Встреча была проведена в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.