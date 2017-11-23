В Кишиневе услуги гадалок и астрологов обложат местным сбором

Муниципальный Совет Кишинева рассмотрит на этой неделе проект об утверждении и применении местных сборов на 2018 г.

Учитывая сложную экономическую ситуацию и тот факт, что по большинству местных сборов поступления осуществляются в соответствии с запланированными показателями, предлагается сохранить практически все действующие ставки местных сборов, пишет monitorul.fisc.md

Исключением являются некоторые виды экономической деятельности, включенные в Закон о внутренней торговле, а также соответствующие Классификатору экономической деятельности в Молдове, для которых в муниципии местный сбор вводится впервые.

Итак, согласно проекту, в мун. Кишинев единицы по оказанию персональных услуг будут включать пять категорий видов деятельности, а местный сбор для них будет составлять от 1,5 до 5 тыс. леев в год. В частности, вводится местный сбор за деятельность астрологов и спиритов, а также деятельность по исследованию генеалогии – 2 тыс. леев.

Ставка сбора за социальные услуги, такие как предоставление сопровождения, услуги служб знакомств и услуги брачных бюро, сохранится на уровне 3 тыс. леев. Студии по татуажу и пирсингу заплатят местный сбор в размере 5 тыс. леев, а деятельность по уходу за домашними животными обложат налогом в 2 тыс. леев. За услуги чистильщиков обуви, носильщиков, персонала, обслуживающего автомобильные стоянки предлагается взимать местный сбор в размере 1,5 тыс. леев в год.

Кроме косметических кабинетов, соляриев, кабинетов по макияжу, массажных кабинетов, местный сбор в размере 1,5 тыс. леев будут платить и салоны для похудения. Центры физической культуры включены в категорию «Спортклубы», местный сбор для них сохранится (3 тыс. леев).

В проект вводится уточнение относительно сбора с торговых единиц, которые обслуживают население на мероприятиях и народных гуляниях продолжительностью более трех дней: для объектов площадью 6 кв. м разовый сбор составит 700 леев, для объектов большей площади – 1,4 тыс. леев.

Местные сборы для субъектов (физических или юридических лиц), оказывающих услуги пассажирских перевозок на территории мун. Кишинев в режиме такси, сохранится в размере 300 леев в месяц за каждую автотранспортную единицу. Для субъектов, оказывающих услуги перевозке пассажиров по регулярным маршрутам посредством микроавтобусов и автобусов в черте муниципия, дифференцированные ставки (от 325 до 850 леев в месяц) сохранятся. Размер сбора определяется в зависимости от маршрута, его протяженности, пассажиропотока, количества транспортных средств, работающих на линии. Самые высокие ставки (850 лев/месяц) применяются для таких маршрутов как 122, 166, 184.

Ежемесячные сборы на одно транспортное средство установлены в зависимости от пассажиропотока и коэффициента выхода транспортных на линии (0,8). Операторы новых маршрутов уплачивают ежемесячный сбор в сумме 325 леев при коэффициенте выхода на линии 0,75, до момента утверждения соответствующего местного сбора Муниципальным Советом Кишинева. Муниципальное управление электротранспорта и Городской автобусный парк освобождены от уплаты данного сбора.

Вопрос об утверждении местных сборов на 2018 г. уже рассмотрела профильная комиссия по бюджету, экономике, финансам, имущественным отношениям, сельскому хозяйству и проблемам пригородов, а Муниципальный Совет — на заседании 23 ноября.