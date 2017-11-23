Илан Шор - Майе Санду: "Не слышно, чтобы вы чем-то занимались. Это потому, что все оглохли?"

Выпады лидера партии действия и солидарности (PAS) Майи Санду в адрес примара Орхея Илана Шора не остались без ответа. Как передает "ИНФОТАГ", он написал в социальных сетях, что "был главным спонсором партии Санду, и это обошлось ему совсем недешево".

Шор отметил, что в отличие от нее, он занимается конкретными делами.

"Недавно в Орхее сдана в эксплуатацию новая модернизированная по европейским стандартам улица, построено социальное жилье для четырех семей бюджетников. Скоро в городе откроется первая в стране социальная аптека", - написал он, предложив и Санду "сделать хоть что-то".

По словам Шора, "о Майе Санду давно ничего не слышно".

"Не слышно, чтобы вы кому-то помогли, решили какую-то жизненно важную проблему. Не слышно даже, чтобы вы чем-то занимались. Это потому, что все оглохли? Или все-таки потому, что вы ничего не делаете? Хватит бить в там-там. Хватит плясать под там-там. Вы же не предводитель племени дикарей. Займитесь делом. Сделайте что-то. Ну, хоть что-то. Сделайте! Ведь вы хоть что-то умеете делать?! Вот и делайте. Сразу подниметесь в цене. Если что - обращайтесь, научу. Совершенно бесплатно", - написал примар, приговоренный судом к семи годам лишения свободы за отмывание денег и мошенничество в особо крупных размерах.

Хотя приговор был вынесен еще в июне, он не является окончательным и Шор находится на свободе. Лидера PAS Майю Санду возмутило, что правительство сделало большую шумиху из его осуждения, но в действительности он находится на свободе, а за почти полгода дело даже не поступило в Апелляционную палату. Поэтому она делает вывод, что дело намеренно затягивается и Шор сможет баллотироваться на парламентских выборах в 2018 г.