Алина Зотя предложила социалистам подать в отставку, а социалисты предложили либералам перестать воровать

Депутат от Либеральной партии Алина Зотя предложила муниципальным советникам от Партии социалистов подать в отставку после несостоявшегося референдума по отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

Как передает "ИНФОТАГ", она поблагодарила в четверг на заседании парламента граждан, которые не вышли на референдум, "тем самым в четвертый раз выразили вотум доверия Киртоакэ".

"Предлагаю тем, кто организовал нелегальный референдум, вернуть 9 миллионов лей, которые потрачены на его проведение, а муниципальным советникам от ПСРМ подать в отставку после позорного поражения", - сказала Зотя.

Депутат ПСРМ Григорий Новак ответил либералке, что референдум является законным правом граждан, которое гарантированно Конституцией.

"Хочу напомнить инициаторам референдума 2010 года (по изменению Конституции с целью возврата к прямым выборам президента - "И."), на него потрачено 37 миллионов лей, которые вы еще не вернули", - сказал депутат. Он сообщил, что, согласно отчетам Счетной палаты, примэрия Кишинева ежегодно совершает нарушения, которые наносят ущерб в 300 миллионов лей, а по данным национального центра по борьбе с коррупцией, примэрия возглавляет рейтинг самых коррумпированных учреждений.

Новак также сказал, что "если подсчитать весь ущерб, нанесенный либералами, то они должны что-то продать, чтобы вернуть все обратно".