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Молдова получит первый транш ЕС в 100 млн евро в 2018 году
23.11.2017

Первый транш структурной поддержки ЕС будет перечислен Молдове в первом триместре 2018 года. Объявление было сделано еврокомиссаром по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом на встрече с журналистами стран Восточного партнерства.

Сегодня, 23 ноября, во время встречи Йоханнеса Хана с премьер-министром Павлом Филипом будет подписан меморандум по этому вопросу, сообщает unimedia.info.

Европейский комиссар по политике соседства и переговорам по расширению говорит, что эти деньги предоставляются на прежних условиях. Следующие два транша будут перечислены в зависимости от прогресса, которого достигнет Молдова.

"Годы выборов всегда очень сложны. Иногда они на самом деле замедляют темпы реформ, в других случаях они могут стимулировать их. Сегодня мы подпишем меморандум с представителем правительства Республики Молдова и после всех формальностей в первом триместре 2018 года деньги дойдут до Молдовы. Несмотря на это, следующие транши будут зависеть от прогресса, которого достигнет Молдова", - отметил Хан, отвечая на вопрос журналиста unimedia.info.


 
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