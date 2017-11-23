Есть такое мнение: об опасности идеи бойкотировать парламентские выборы

В материале, опубликованном на www.glasul.md известный журналист Василе Нэстасе говорит о том, насколько неуместна и опасна идея бойкота парламентских выборов оппозиционными силами.

Он советует сподвижникам этой идеи дать ответ на несколько простых вопросов: «1. Из более 40 партий, кроме ППДП, ПДС, ЛДПМ и НП, кто еще поддержит эту инициативу? 2. Если в выборах примут участие около 40 политформирований, признает ли международное сообщество такие выборы? 3. Если гипотетически предположить, что бойкот удастся, кто будет управлять Республикой Молдова? Прокуратура, НЦБК, судебные инстанции, полиция, таможня и др.?».

«Ответ на первый вопрос очевиден. Лишь при простом анализе всех политформирований, зарегистрированных в Министерстве юстиции, ясно, что большинство из них это просто партии-печати, и все они легко поместятся лишь в одном кармане Плахотнюка. Несомненно, более 85% из них инсценируют участие в выборах, обеспечив тем самым сокрушительную победу одиозному тандему», — пишет он.

Непризнание выборов, по мнению Василия Нэстасе следует рассмотреть сквозь призму существующих прецедентов. «Никто не гарантирует непризнания этих выборов. Напротив, были случаи, когда мировое сообщество признавало явно сфальсифицированные выборы», — считает он, отмечая, что примером тому могут послужить предыдущие президентские и парламентские выборы в Молдове.

«Догадаться, каков ответ на третий вопрос, тоже не сложно. Страной будет управлять преступный режим. Учитывая способность олигарха придумывать разнообразные схемы и решать любые вопросы при помощи КС, можно ожидать, что ночная власть будет «законной» как минимум до «выборов» 2022 года», — отмечает Нэстасе.

Кристина Пендя