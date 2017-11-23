Деньги, выделенные на деловой форум, «Наша партия» потратила на благотворительный обед

22 ноября в Кишиневском международном аэропорту развернули делегацию правительства Москвы, направляющуюся на деловой форум в Бельцах. В ходе пресс-конференции в офисе «Нашей партии» руководство заявило о поддержке инициативы ряда общественных организаций инициировать референдум по отмене смешанной избирательной системы в Молдове.

«Поддержка инициативы о возврате к пропорциональной системе – естественное и правильное решение для «Нашей партии», которая активно участвовала во всех акциях протеста гражданского общества против изменения избирательной системы, - сказал вице-председатель НП Дмитрий Чубашенко. – Если появляется хотя бы один шанс отменить смешанную систему, надо им воспользоваться. Понятно, что режим будет вставлять палки в колеса, всячески блокировать инициативу. Молдова не просто захвачена - она захвачена бандитом. Эту горькую правду уже нельзя скрыть от внешних партнеров, которые пытаются еще использовать корректные политформулировки. Бандитизм наглядно проявляется в философии и методах, которые исповедуют люди, захватившие страну. Когда контролируемый бандой парламент выворачивает наизнанку законы и утверждает ночью незаконное правительство, когда Конституция растоптана, а государственные институты функционируют вне конституционного поля, когда параллельно с госструктурами действует криминальная, полувоенная структура - «мясорубка» по уничтожению политических оппонентов - это и есть бандитизм. Промывание мозгов, скупка депутатов, примаров, советников и голосов на выборах – тоже бандитизм. Плахотнюк переступил все красные линии, он уже действует даже не по понятиям, а по беспределу».

Чубашенко сообщил, что «Наша партия» рассматривает инициативу о проведении референдума по отмене смешанной системы как массовую акцию гражданского сопротивления, как шаг к освобождению Молдовы.

Вице-председатель НП Илиан Кашу рассказал, как на выборах примара в коммуне Сынджера столичного муниципия ДПМ отрабатывала тактику действий на предстоящих парламентских выборах. «В трех селах, входящих в коммуну, демократы делали все, что хотели: открыто использовали административные рычаги, подкупали избирателей до выборов и непосредственно перед голосованием продуктами, алкоголем и деньгами, - отметил политик. – Мы задокументировали все допущенные нарушения законодательства о выборах, представили их в правоохранительные и судебные органы, но там не отреагировали».

Когда Плахотнюк и его однопартийцы агитировали за смешанную систему голосования, сказал Кашу, они убеждали, что это будет способствовать появлению нового, некоррумпированного политического класса. О том, каких политиков будут проталкивать Плахотнюк и его партия, можно судить по выборам примара в Сынджере: «Кандидат от ДПМ Валериу Поятэ руководил коммуной в 2010-2015 годах, победив на прошлых выборах по списку ЛДПМ. Будучи примаром, подписал договоры с десятками собственных фирм, нанес местному бюджету ущерб в десятки миллионов лей. Комиссия по неподкупности подтвердила конфликт интересов и коррупционность Поятэ, материалы дела переданы в антикоррупционную прокуратуру, где лежат без движения. Поятэ, которого ДПМ проталкивает в примары, будет «на крючке» у режима Плахотнюка, исправно выполняя все его указания. Подобную тактику завоевания власти ДПМ использует и на парламентских выборах: Сынджера была полигоном для отработки тактики избрания депутатов в одномандатных округах».

НП поддержит любую инициативу по отмене смешанной системы выборов, поскольку с самого начала изменения в законе о выборах основывались на лжи, заявила вице-председатель НП Елена Пануш: «Многие статьи закона об изменениях избирательной системы вызывают вопросы, некоторые противоречат друг другу. Видимо, поэтому документ об изменениях, принятый 20 сентября, до сих пор не опубликован».

Пануш обратила внимание на то, что из десяти сел, где в прошедшее воскресенье состоялись новые выборы примаров, в восьми победили с первого тура представители ДПМ, еще в двух кандидаты демократов вышли во второй тур.

«Не может не настораживать тот факт, что кандидаты партии, рейтинг которой не превышает четырех процентов, получили столь внушительный результат, - отметила вице-председатель НП. – Представители «Нашей партии» были в числе наблюдателей во всех десяти населенных пунктах, и повсеместно происходило то же самое, что и в Сынджере: обман, давление, шантаж, подкуп со стороны картеля Плахотнюка».

О безусловной поддержке коллег по партии и инициативы гражданского общества по проведению референдума по отмене смешанной системы заявил в прямом эфире по видеосвязи в соцсети лидер НП Ренато Усатый.

«Мы видели, как в прошедшее воскресенье водкой, продуктами и одной-двумя сотками лей люди Плахотнюка покупали избирателей, - сказал мэр Бельц. – Демократы показали, что нас ждет на предстоящих парламентских выборах. Поэтому мы будем активно участвовать в сборе подписей для проведения референдума о возврате к пропорциональной системе голосования. У нас практически во всех районах есть территориальные организации, призываю всех активистов и сторонников НП принять участие в сборе подписей. Мы все, независимо от национальности, должны объединиться в борьбе с режимом Плахотнюка».

Лидер НП рассказал, что во время встреч с молдавской диаспорой в регионах России люди говорили ему о том, что он должен быть в Молдове, и обещали приехать в страну вместе с Усатым, чтобы защитить его от режима Плахотнюка: «Мне обещали организовать десять тысяч людей в поддержку. Я намерен в скором времени приехать в Молдову, чтобы придать вам скорость и напомнить 2014-2015 годы, когда в Кишиневе журналисты не скучали».

Елена Пануш сообщила о ЧП в кишиневском аэропорту: власти запретили въезд в страну делегации правительства Москвы, направляющейся на форум делового сотрудничества в Бельцы.

«Вот еще один пример беспредела, ведь все знают о сотрудничестве примэрии Бельц с Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, - отреагировал Усатый. – Правительство Москвы, зная ситуацию, предложило за свой счет провести форум в Бельцах. В делегацию вошли опытные специалисты правительства Москвы. Они прилетели, чтобы поделиться своим опытом с примарами и специалистами из регионов Молдовы. Приехали не на съезд какой-либо партии, к примеру, а для того, чтобы обучить специалистов решать те или иные вопросы, касающиеся социально-экономических сфер. Режим Плахотнюка заблокировал московскую делегацию, чтобы выслужиться перед внешними партнерами. Я свяжусь с российским посольством в Молдове и МИДом России – попытаюсь помочь решить проблему».

Как сообщил в социальных сетях начальник управления стран СНГ и Балтии департамента внешнеэкономических связей правительства Москвы Дмитрий Кожаев, делегацию вернули в Москву без объяснения причин.Он подтвердил, что целью визита был обмен опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. «Мы привезли большую группу специалистов, чтобы определить перспективы сотрудничества, в состав делегации входили представители префектуры, различных департаментов, учителя русского языка, всего 16 человек», - сказал Кожаев.

В пограничной полиции запрет на въезд в Молдову российской делегации объяснили примитивно: якобы у гостей Молдовы не было подтверждения цели визита, кроме того, у них билеты только в один конец…

«Наша партия» сообщила, что средства, выделенные на проведение форума, будут затрачены на благотворительный обед для пенсионеров и ветеранов муниципия.