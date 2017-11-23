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МИД РФ отреагировал на недопуск делегации правительства Москвы в Молдову
23.11.2017

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередной инцидент с недопуском российских официальных лиц на территорию Республики Молдова.

Мария Захарова назвала отказ во въезде в страну членам делегации правительства Москвы вопиющим случаем.

"К сожалению, вынуждена это комментировать как откровенно провокационные и недружественные действия со стороны молдавских властей под надуманными предлогами и зачастую без какого-либо внятного объяснения причин. К сожалению, таких случаев становится все больше. Среди последних, это, конечно, вопиющий случай - недопуск делегации города Москвы, направлявшейся в Молдавию с целью развития межрегиональных связей", - заявила Мария Захарова.

По ее мнению, подобное поведение властей РМ политически ангажировано. 

"Создается ощущение, что Кишинев изо всех сил пытается продемонстрировать свою лояльность неким западным партнерам в расчете на какие-то политические и финансовые бонусы, иначе логику понять очень сложно", - отметила Мария Захарова.

Напомним, что минувшим днем, 22 ноября, правоохранительные органы Молдовы не пустили в страну членов делегации правительства Москвы, которые направлялись на форум делового сотрудничества "Москва-Бэлць-Молдова". Позже погранслужба Молдовы назвала причину отказа. Оказалось, что российская делегация не выполнила условия для санкционированного пересечения государственной границы -  не указала цель визита.

Ранее молдавские власти неоднократно запрещали въезд в страну российским официальным лицам, политологам и журналистам.


 
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