МИД РФ отреагировал на недопуск делегации правительства Москвы в Молдову

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередной инцидент с недопуском российских официальных лиц на территорию Республики Молдова.
Мария Захарова назвала отказ во въезде в страну членам делегации правительства Москвы вопиющим случаем.
"К сожалению, вынуждена это комментировать как откровенно провокационные и недружественные действия со стороны молдавских властей под надуманными предлогами и зачастую без какого-либо внятного объяснения причин. К сожалению, таких случаев становится все больше. Среди последних, это, конечно, вопиющий случай - недопуск делегации города Москвы, направлявшейся в Молдавию с целью развития межрегиональных связей", - заявила Мария Захарова.
"Создается ощущение, что Кишинев изо всех сил пытается продемонстрировать свою лояльность неким западным партнерам в расчете на какие-то политические и финансовые бонусы, иначе логику понять очень сложно", - отметила Мария Захарова.
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