Позиции формирований и кандидатов на проевропейской платформе в преддверии избирательного года, дебаты

Примерно за год до следующих парламентских выборов, основная часть политических сил уже начала предвыборные заявления и мероприятия. Это новое явление вписывается, в свою очередь, в другое новое явление - смешанную избирательную систему, и естественно, эти явления невозможно не проанализировать. Конечно, определенная часть политической сцены вовлеклась в эти вещи открыто, напрямую, другая часть - косвенно, более замаскированно, часть признает это участие, а другая часть не готова признать. Но согласно общему мнению, многие политические силы уже начали избирательные действия. Мнения были высказаны в ходе 82-х публичных дебатов на тему: „Стартовые позиции формирований и потенциальных независимых кандидатов на альтернативной про-европейской платформе в преддверии избирательного года” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN.

Постоянный эксперт проекта, директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан сказал, что через год в Республике Молдова состоятся парламентские выборы, но в особенном контексте, учитывая изменение избирательной системы, которая формирует партийную систему. „Тот факт, что более 25 лет у нас была пропорциональная избирательная система, говорит о том, что наша партийная система была модулирована в принципе этой избирательной системой. Теперь, когда меняются правила игры и вводятся новые требования к политическим партиям, хорошо увидеть заранее, что ждет нас и как можно иметь конкурентные, свободные и честные выборы. Очень важно понимать, что новая система выборов, ее одномандатная часть, это очень тонкий и чувствительный аспект. Все резко меняется, потому что одномандатная мажоритарная система – это система потерянных голосов, а система пропорционального голосования является честной системой”, - сказал постоянный эксперт проекта.

Вице-председатель Партии действия и солидарности Михай Попшой сказал в том же контексте, что объявление о создании платформы из ПДС и ППДП для следующих выборов это решение вызвано отчасти смешанной системой голосования для того, чтобы не рассеять большое количество голосов, и для того, чтобы попробовать быть конкурентоспособными в системе одномандатных округов. „Важно, чтобы правоцентристские силы объединились в борьбе против ПСРМ и против гиганта на глиняных ногах ДПМ. Если правые силы останутся разобщенными и будут бороться внутри себя, тогда выборы будут изначально обречены на провал. Таким образом, укрепление правоцентристского сегмента продиктовано обстоятельствами и является результатом сотрудничества на президентских выборах, когда кандидат от правых сил Майя Санду набрала наибольшее количество голосов, имеющихся когда-либо у правых в Молдове”, - сказал Михай Попшой. Он заявил, что в последнее время на правом фланге возникает все больше партий и, не исключено, что и в начале следующего года появятся несколько правоцентристских партий, которые призваны „захватить” из голосов блока ПДС-ППДП, который намерен выиграть выборы с помощью очень большого процента по спискам блоков и с достаточно большим количеством кандидатов, избранных в округах.

Генеральный секретарь Партии „Платформа достоинство и правда” Кирилл Моцпан уточнил в свою очередь, что приоритетом остается укрепление проевропейских и антиолигархических сил, а от этого зависит и доверие граждан в изменения, которых хотят добиться правоцентристские силы. Он отметил также, что новая избирательная система, которую настойчиво продвигали ДПМ и ПСРМ, нанесет очень жесткий удар по демократическим ценностям в Молдове. „Мы предложим гражданам то же самое, что предлагали и до сих пор: быть очень активными, чтобы сделать изменения, в противном случае Молдова может попасть не только в экономический и политический тупик, как на внутреннем, так и на международном уровне. Смешанная система выгодна только для ДПМ и ПСРМ, и мы должны сделать все, чтобы граждане поняли это. Они попытаются остаться у власти”, - сказал Кирилл Моцпан.

Вице-председатель Либерально-демократической партии Александру Бужорян отметил, что голоса, отданные гражданами в 2014 году, были преданы и перенаправлены на узкие интересы двух партий - ДПМ и ПСРМ. „ДПМ, которая получила только 19 мандатов, теперь контролирует парламентское большинство, сформированное подкупом, шантажом и серьезными манипуляциями общественного мнения. Следующие выборы будут отмечены теми же действиями бинома ДПМ и ПСРМ, которые хотят разделить власть в стране после выборов. Они имеют административные рычаги и правосудие у их ног, имеют в кармане деньги и корыстные цели.

Мы, три подлинные оппозиционные партии – ПДС, ППДП и ЛДПМ имеем что-то другое. Мы продемонстрировали последовательность и корректность, мы показали, что можем быть серьезной альтернативой, быть свободными от шантажа и подкупа, и у нас на местах есть люди, которые разделяют те же ценности. Таким образом, ЛДПМ подтверждает призыв о создании общей платформы, которая является единственным реальным шансом избавления от этой власти”, - уточнил Александру Бужорян.

Гражданский активист Валериу Паша выразил недоумение тем, что три партии, которые находятся в оппозиции, а оппозиция призвана получить власть, только через год, на президентских выборах, решила создать общий блок. „Возникает ряд вопросов: почему две партии, а не три? Почему нужен был год, чтобы понять очевидные вещи? Мы используем теоретические концепции о политике, но в Молдове мы не находимся в обычной политической ситуации, где конкуренция осуществляется в свободных условиях. Вопрос сейчас стоит не кто возьмет на себя власть, а будет ли у нас демократия после следующих выборов? Избирательный блок обещает быть довольно интересной и практической идеей, тем более что все настаивают на том, чтобы не упускать ресурсы”, - сказал гражданский активист.

81-е публичные дебаты „Стартовые позиции формирований и потенциальных независимых кандидатов на альтернативной про-европейской платформе в преддверии избирательного года” из цикла ”Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованны при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.

Следующие публичные дебаты на тему „Стартовые позиции формирований и потенциальных независимых кандидатов на унионистской платформе в преддверии избирательного года” запланированы на пятницу, 24 ноября, в 14.00, в конференц-зале Агентства IPN и объединит представителей унионистской политической сцены страны.