Ценники сошли с ума: В каких супермаркетах Молдовы выгоднее всего делать покупки?

У нас уже стало традицией который год подряд весной и осенью наведываться в местные супермаркеты и выяснять, как изменилась стоимость продуктов. С официальной статистикой полученные на практике данные почти никогда не совпадают. Национальный банк Молдовы сообщает, что годовой уровень инфляции в октябре составил 7,9%.

Это что же, продукты еще дороже станут?! А ведь и Новый год не за горами. Поэтому мы решили выяснить, как это отразилось на ценниках в супермаркетах. И узнали, насколько сильный удар готовят по нашим кошелькам.

Разумеется, сравнить цены на все товары — нереально, поэтому мы составили продуктовую корзину из того, что чаще всего покупают: хлеб (батон), молоко (1 литр, 2,5% жирности), чай (25 пакетиков), растворимый кофе (100 г), сливочное масло (200 г), подсолнечное масло (1 литр), яйца (10 штук), пиво (0,5 литра), молочный шоколад, мороженое (0,5 кг пломбира). Сразу оговоримся, что мы сравнивали цены на одинаковые товары — производитель, марка и вес у пакетов молока или шоколадок, равно как и других продуктов, совпадают.

Сами видите, что цены разнятся, выводы каждый сделает сам. Больше всего выросла стоимость яиц, шоколада и кофе. Дешевле оказались подсолнечное масло, хлеб и мороженое. В целом, маркеты стараются удерживать на продукты первой необходимости стабильные цены. К тому же, не надо забывать про скидочную систему.

Главное же преимущество в том, что для любого крупного магазина на первом месте права клиента, поэтому любые возникшие проблемы можно легко решить с помощью продавца или менеджера. На рынке же вы еще и сами виноватыми останетесь!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменилась стоимость продуктов за последние годы (средний чек)

2014 — 219,37

2015 — 232,98 (+5,85%)

2016 — 252,64 (+7,79%)

2017 — 266,90 (+5,35%)

КСТАТИ

Как не потратить в супермаркете слишком много?

- Составляйте список покупок и строго его придерживайтесь.

- На входе выбирайте корзинку, а не тележку.

- Обращайте внимание на товары, которые оказываются ниже уровня ваших глаз, обычно они дешевле!

- Сравнивайте цену товара на полке с той, что окажется на кассе.

- По возможности, не ходите в большие магазины с детьми или заранее договоритесь о том, что именно вы купите ребенку.