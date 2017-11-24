Сколько стоит полис медстрахования в Молдове в 2018 году

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Здоровье
Полис медицинского страхования в Молдове: какова его цена и сколько он должен стоить на самом деле
При этом, авторы приняли во внимание сложную экономическую ситуацию и финансовые возможности населения, поэтому приняли решение не изменять стоимость полиса в 2018 году. Ровно столько же, 4056 леев, полис обязательного медицинского страхования стоил в 2014-2017 году.
До 1 апреля 2018 года полис медстраха будет продаваться со скидкой в 50%, а для работников сельскохозяйственного сектора она составит 75%.
В следующем году доходы и расходы Фонда ОМС, утвержденного правительством, составят 6 миллиардов 659 миллионов 25,2 тысячи леев.
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