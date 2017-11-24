Дефицит госбюджета молдовы к началу ноября в 16 раз меньше, чем год назад

Доходы государственного бюджета РМ к началу ноября составили 27,187 млрд. леев ($1,553 млрд.), что на 4,684 млрд. леев (20,8%) больше аналогичного периода 2016 г.

Как сообщает агентство «ИНФОТАГ», цитируя данные министерства финансов, это объясняется тем, что на 21% (4,682 млрд.) выросли общие поступления – до 26,995 млрд. леев, в то время как от проектов, финансируемых из внешних источников, лишь на 1,5% (2,8 млн. леев) - до 192,2 млн. леев.

Больше всего доходов обеспечила таможенная служба – 16,575 млрд. леев (+17,5%) и налоговые органы - 11,632 млрд. леев (+24,9%).

В структуре поступлений ведущая роль принадлежит НДС - 13,954 млрд. леев (+17,3%), акцизам – 4,775 млрд. (+32%) и подоходному налогу – 4,376 млрд. леев (+20,8%). При этом, министерство вернуло в январе-октябре экономическим агентам НДС и акцизов на 2,123 млрд. леев.

Расходы бюджета превысили 27,333 млрд. леев ($1,561 млрд.), что на 2,441 млрд. (9,8%) больше 10 месяцев 2016 г. Основные затраты – на образование (6,869 млрд. леев) и социальную защиту (5,631 млрд.).

Дефицит бюджета составил 146,7 млн. леев ($8,3 млн.) против 2,39 млрд. год назад. Покрывался он как из внутренних, так и внешних ресурсов.

Остатки средств на счетах госбюджета с начала года выросли на 2,169 млрд. леев, составив к концу октября 5,465 млрд., из которых 782,6 млн. леев - на проекты, финансируемые из внешних источников.