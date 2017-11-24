«Шериф» опустил на дно чехов и сенсационно вырвался в лидеры группы Лиги Европы

Молдавский «Шериф» в матче Лиги Европы одержал победу над чешской командой «Фастав Злин» - 1:0.

За несколько минут до начала нашего поединка в Москве завершилась встреча двух других команд группы F. «Локомотив» выиграл у «Копенгагена» - 2:1 и вырвался в лидеры.

К игре в холодную тираспольскую погоду быстрее приспособились футболисты «Фастава». Они создали первый опасный момент в матче - на 8-й минуте точный удар Механовича смог «взять» голкипер хозяев Микулич.

А на 11-й минуте уже футболисты «Шерифа» провели острую атаку: после передачи Криштиано с левого фланга Жайро да Силва мастерски обыграл Гайича и послал мяч в сетку.

Чешских футболистов пропущенный гол не смутил. Они настойчиво искали пути взятия ворот хозяев, подали несколько опасных угловых. И всё же первый тайм остался за «Шерифом» - при его минимальном преимуществе в счете команды ушли на перерыв.

И начало второго тайма оказалось за гостями. На 54-й минуте после удара Железника хозяев вновь спас Микулич.

Затем молдавские футболисты заиграли более активно, перехватив инициативу. Бадибанга на левом фланге периодически обыгрывал защитников гостей, после его подач в штрафной чехов вспыхивали «пожары». А на 72-й минуте Бадибанга ворвался в штрафную по центру, сместился вправо и с острого угла послал мяч мимо вратаря - но и в сантиметрах мимо штанги.

В добавленные к основному времени матча три минуты чехи всей командой организовали финальный штурм ворот хозяев. Однако тираспольской команде удалось довести поединок до заслуженной победы - 1:0.

Таким образом, после пяти туров таблицу сенсационно возглавил «Шериф», набравший 9 очков. На втором месте оказался «Локомотив» - 7 очков, за ним следует «Копенгаген» с 6 очками. А замыкает таблицу «Фастав Злин» - 2 очка. Чешская команда, потерпевшая поражение в Тирасполе, уже не сможет выбраться со дна турнирной таблицы.

Последний тур в группе F Лиги Европы состоится 7 ноября. В нем «Копенгаген» примет «Шериф», а «Фастав Злин» - «Локомотив».