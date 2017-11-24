Правда о европейском финансировании реформы правосудия в молдове

В интервью порталу ТРИБУНА, министр юстиции Владимир Чеботарь ответил на следующий вопрос: В 2017 году звучали разнообразные мнения насчет европейского финансирования реформы правосудия. Какова реальность?

«Все просто – эта стратегия не получила внешнего финансирования, как планировалось в 2015 году. Реформа проведена на средства государственного бюджета. Запланированный бюджет всегда превышается.

Понадобилось больше средств, чем планировалось. В 2017 году подтвердилось одно – недостаточно реализовать какие-то меры в 2016 году, если они были запланированы в 2014 и 2015 гг., потому что бюрократы есть и в Брюсселе.

Деньги были запланированы, но их не использовали из-за безответственности молдавских властей, а теперь мы терпим последствия. К сожалению, у нас тогда была политическая нестабильность и конфликты во власти. Мыдумали, чтоможноиначе, но ошибались», — заявил он.

Андриана Кептине