Владимир Воронин о бойкоте оппозицией следующих парламентских выборов

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин ответил на следующий вопрос: Что Вы думаете о бойкоте оппозицией следующих парламентских выборов?

«Мы пока это не обсуждали. Как можно бойкотировать выборы? Потом что? В этом вся проблема. Те, что изменили избирательную систему, этого и ждут, чтобы у нас не было вариантов, и нам было некуда деваться.

Хочешь – не хочешь, а делать что-то нужно. Так мы окажемся в сложной ситуации. Если участвуем в выборах, кто-то обвинит нас в этом, хотя это было бы идиотизмом. Как пропустить избирательный цикл?

Партия всегда должна быть задействована в конкретных проектах, а что может быть важнее для партии, чем выборы? Если пропустить избирательный цикл, тогда возникнут проблемы внутри партии, и не только», — заявил лидер ПКРМ.

Андриана Кептине