24 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Владимир Воронин о бойкоте оппозицией следующих парламентских выборов
24.11.2017

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин ответил на следующий вопрос: Что Вы думаете о бойкоте оппозицией следующих парламентских выборов?

«Мы пока это не обсуждали. Как можно бойкотировать выборы? Потом что? В этом вся проблема. Те, что изменили избирательную систему, этого и ждут, чтобы у нас не было вариантов, и нам было некуда деваться.

Хочешь – не хочешь, а делать что-то нужно. Так мы окажемся в сложной ситуации. Если участвуем в выборах, кто-то обвинит нас в этом, хотя это было бы идиотизмом. Как пропустить избирательный цикл?

Партия всегда должна быть задействована в конкретных проектах, а что может быть важнее для партии, чем выборы? Если пропустить избирательный цикл, тогда возникнут проблемы внутри партии, и не только», — заявил лидер ПКРМ.

Андриана Кептине 


 
Количество просмотров:
85
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.