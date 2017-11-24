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Правительством разработан документ по приднестровскому урегулированию? Нас ждут сюрпризы?
24.11.2017

В суматохе с референдумом и другими «горячими» политическими вопросами, от внимания общественности ускользнуло заявление премьер-министра Павла Филипа, сделанное во время его встречи со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Вольфом Дитрихом Хаймом и главой Миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом. Если точнее, то премьер-министр заявил вот о чем: «В ближайшем будущем будет представлено видение особого статуса Приднестровья в реинтегрированной Республике Молдова», ио «сейчас документ находится в процессе консультаций с гражданским обществом».

Лично я считаю это заявление премьера далеко не случайным. Несомненно, оно было взвешенным и не случайным. Вопрос в другом: С какой целью это было сделано? А ответа может быть только два: либо, в преддверии нового раунда переговоров в формате «5+2», намеченного на 26-28 ноября в Вене, Кишинев пытается заявить о том, что процесс урегулирования приднестровского конфликта не стоит на месте (это было бы приемлемо и для Австрии, в качестве действующего председателя ОБСЕ, срок мандат которой вскоре истекает), либо, премьер-министр пытается опередить некоторые серьезные подвижки в направлении урегулирования приднестровского конфликта, которые должны произойти в ближайшее время. Далее я остановлюсь именно на втором возможном объяснении.

О том, что процесс урегулирования приднестровского конфликта может вскоре активизироваться предупреждал и президент Республики Молдова Игорь Додон. Он заявил, что в 2018-2019 гг. могут создаться предпосылки, благоприятные для решения данного вопроса, отметив, что и Россия заинтересована в этом, и что конкретные шаги в этом направлении могут быть предприняты в случае, если президент РФ Владимир Путин получит очередной мандат главы государства в 2018 году. Несомненно, Игорю Додону о чем-то известно, потому что в этом году он провел 5 или 6 встреч с лидером в Кремле.

Очень важным является и то, что Игорь Додон говорил не только о заинтересованности России, а также о том, что и Запад, после некоторой конфронтации с Востоком, готов найти точки соприкосновения в связи с урегулированием приднестровского конфликта.

Здесь же следует отметить, что некоторые политические аналитики говорят о заинтересованности федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая пыталась решить приднестровский вопрос в двустороннем порядке с Москвой. Другие же считают, что и Австрия может стать серьезным участником процесса урегулирования приднестровского конфликта, в свете амбиций нового канцлера Австрии Себастьяна Курца, который не понаслышке знаком с ситуацией в данном вопросе. Третьи аналитики считают, что в урегулировании приднестровского конфликта есть и заинтересованность США, в связи с ситуацией в Украине и ее намерениями стать членом НАТО до 2020 года. И если сюда добавить и интересы ЕС, который практически является соседом приднестровского региона, получается полная картина всего положения.

Итак, несмотря на то, что заявление премьер-министра Павла Филипа касалось предстоящего раунда переговоров в формате «5+2», не исключено, что его можно трактовать гораздо шире, и считать предвестником больших перемен в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Или премьер-министр лишь дополнил более ранее заявление президента Додона? И кстати, здесь не стоит пренебрегать и трехсторонней позицией Додон-Филип –Канду, которая выявила совпадение мнений этих трех руководителей государства в связи с приднестровским урегулированием.

В свете всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сейчас с таким заявлением выступил премьер-министр, а вслед за ним об этом заявит и президент Игорь Додон. Ясно, что без России решить вопрос приднестровского урегулирования невозможно, но судя по враждебным отношениям между молдавской властью и Москвой, спасти эту ситуацию может только Игорь Додон.

Все это лишь мои предположения. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события.

Игорь Волницки


 
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