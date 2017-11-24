Республика Молдова и ЕС подписали Соглашение об оказании помощи в размере 100 млн евро

Республика Молдова и Европейский союз подписали в Брюсселе в четверг, 23 ноября, пакет документов о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро. 40 миллионов евро предоставляются в виде гранта, а ещё 60 миллионов представляют собой кредит, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз правительства.

Документ был подписан европейским комиссаром по экономическим и финансовым вопросам, вопросам налогообложения и таможни Пьером Московиси, министром финансов Октавианом Армашу и главой Национального банка Серджиу Чоклей, в присутствии премьер-министра Павла Филипа. Пакет документов, касающихся выделения финансовой помощи, должен быть представлен парламенту для ратификации, а тем временем будут предприняты усилия по выполнению условий для получения первого транша.

Павел Филип и Пьер Московиси выразили уверенность в том, что удастся обеспечить эффективное взаимодействие в течение всего периода предоставления макрофинансовой помощи. В ходе встречи собеседники проанализировали ситуацию в молдавской экономике за последний период. Были отмечены позитивные результаты оценочной миссии Международного валютного фонда, которые позволили достичь соглашения в рамках второго этапа оценки, являющегося частью Программы сотрудничества с МВФ.

Премьер указал на предпринимаемые страной усилия по оздоровлению банковского сектора и улучшению бизнес-среды, призванные продемонстрировать системное изменение подхода к борьбе с коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством. Он также отметил, что власти уделяют внимание повышению прозрачности структуры акционеров, обеспечению надлежащего управления и управлению рисками в банках.

Европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам высоко оценил усилия правительства по стабилизации экономики и поощрению дальнейших реформ. Пьер Московиси высказался в поддержку обеспечения устойчивого экономического развития, укрепления банковской системы и продолжения применения европейских стандартов в таможенной сфере, в соответствии с обязательствами, взятыми Кишинёвом на себя в рамках Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз.