Бюджетная поддержка, предоставляемая Евросоюзом, будет выделена до конца этого года

Бюджетная поддержка ЕС для осуществления четырёх программ, прошедших оценку, будет предоставлена Молдове до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня на встрече с премьер-министром Павлом Филипом европейский комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу правительства, официальные лица также обсудили ход реализации Соглашения об ассоциации Молдова–ЕС и приоритетные направления партнёрства на последующий период. Премьер-министр дал высокую оценку диалогу между молдавскими властями и Европейским союзом, отметив, что в течение последних двух месяцев был организован целый ряд двусторонних встреч. Павел Филип подчеркнул, что правительство полно решимости продолжать выполнение обязательств, взятых на себя перед европейскими партнёрами.

В свою очередь, европейский комиссар поздравил Республику Молдова с подписанием Соглашения о макрофинансовой помощи ЕС и призвал власти страны продолжить осуществление реформ, подчеркнув, что Евросоюз будет поддерживать действия, направленные на развитие демократии и правового государства.

Ещё одной затронутой официальными лицами темой стала динамика процесса урегулирования приднестровского конфликта. В связи с этим было упомянуто открытие моста, связывающего населённые пункты Гура Быкулуй и Бычок. Комиссар Йоханнес Хан приветствовал прогресс, достигнутый в процессе приднестровского урегулирования и укрепления доверия между двумя берегами Днестра.

Стабильность политической ситуации в Молдове обеспечивается ответственной работой государственных учреждений, эффективность которых возрастёт в результате завершения реформы системы центрального публичного управления. Об этом премьер-министр Павел Филип сообщил председателю Европейского совета Дональду Туску.

Официальные лица обменялись мнениями по поводу развития событий в процессе реализации Соглашения об ассоциации, а также обсудили внутреннюю ситуацию в Молдове. Павел Филип подтвердил наличие национального политического интереса, заключающегося в обеспечении стабильности и безопасности государства и продолжении европейского пути Республики Молдова. По словам главы кабмина, последние соцопросы показывают рост числа людей, делающих выбор в пользу интеграции страны в ЕС.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Молдова является одним из самых важных участников Восточного партнёрства. Дональд Туск также выразил удовлетворение в связи ростом уровня популярности Евросоюза среди граждан Республики Молдова. Чиновник заявил, что наша страна имеет достаточно друзей в ЕС для того, чтобы решительно двигаться по пути европейской интеграции, и заверил собеседника в полной поддержке проводимых Кишинёвом реформ.

Премьер-министр Павел Филип совершает рабочий визит в Брюссель (Королевство Бельгия), где он участвует в пятом саммите Восточного партнёрства (ВП), проходящем в период с 22 по 25 ноября.