Бюджетная поддержка, предоставляемая Евросоюзом, будет выделена до конца этого года

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Бюджетная поддержка ЕС для осуществления четырёх программ, прошедших оценку, будет предоставлена Молдове до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня на встрече с премьер-министром Павлом Филипом европейский комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан, передаёт IPN.
Согласно пресс-релизу правительства, официальные лица также обсудили ход реализации Соглашения об ассоциации Молдова–ЕС и приоритетные направления партнёрства на последующий период. Премьер-министр дал высокую оценку диалогу между молдавскими властями и Европейским союзом, отметив, что в течение последних двух месяцев был организован целый ряд двусторонних встреч. Павел Филип подчеркнул, что правительство полно решимости продолжать выполнение обязательств, взятых на себя перед европейскими партнёрами.
В свою очередь, европейский комиссар поздравил Республику Молдова с подписанием Соглашения о макрофинансовой помощи ЕС и призвал власти страны продолжить осуществление реформ, подчеркнув, что Евросоюз будет поддерживать действия, направленные на развитие демократии и правового государства.
Ещё одной затронутой официальными лицами темой стала динамика процесса урегулирования приднестровского конфликта. В связи с этим было упомянуто открытие моста, связывающего населённые пункты Гура Быкулуй и Бычок. Комиссар Йоханнес Хан приветствовал прогресс, достигнутый в процессе приднестровского урегулирования и укрепления доверия между двумя берегами Днестра.
Стабильность политической ситуации в Молдове обеспечивается ответственной работой государственных учреждений, эффективность которых возрастёт в результате завершения реформы системы центрального публичного управления. Об этом премьер-министр Павел Филип сообщил председателю Европейского совета Дональду Туску.
Официальные лица обменялись мнениями по поводу развития событий в процессе реализации Соглашения об ассоциации, а также обсудили внутреннюю ситуацию в Молдове. Павел Филип подтвердил наличие национального политического интереса, заключающегося в обеспечении стабильности и безопасности государства и продолжении европейского пути Республики Молдова. По словам главы кабмина, последние соцопросы показывают рост числа людей, делающих выбор в пользу интеграции страны в ЕС.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Молдова является одним из самых важных участников Восточного партнёрства. Дональд Туск также выразил удовлетворение в связи ростом уровня популярности Евросоюза среди граждан Республики Молдова. Чиновник заявил, что наша страна имеет достаточно друзей в ЕС для того, чтобы решительно двигаться по пути европейской интеграции, и заверил собеседника в полной поддержке проводимых Кишинёвом реформ.
Премьер-министр Павел Филип совершает рабочий визит в Брюссель (Королевство Бельгия), где он участвует в пятом саммите Восточного партнёрства (ВП), проходящем в период с 22 по 25 ноября.
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