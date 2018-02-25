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Происшествия
Подозрительная смерть: знаменитая актриса из Молдовы Стела Попеску ушла из жизни в Румынии (ВИДЕО-Clip)
24.11.2017

Полиция начала расследование обстоятельств смерти известной румынской актрисы Стелы Попеску. Тело 81-летней женщины нашли в ее квартире в Бухаресте в четверг, 23 ноября. Мертвую актрису обнаружила ее приемная дочь. 

Тело было передано на вскрытие в Национальный институт судебной медицины в Бухаресте. Полиция открыла уголовное дело факту смерти женщины, ее смерть считают подозрительной. 

По предварительным данным, Попеску могла скончаться еще в среду. В этот день она перестала отвечать на телефонные звонки. Еще несколько дней назад актриса строила творческие планы на будущее.

- Позавчера я говорил с ней, мы беседовали о планах по выступлениям. Сегодня утром я позвонил ей сказать, что у нас есть предложение на шоу в Кишиневе, но она не ответила, - рассказал актер Александру Аршинел.

Попеску родилась в Бельцах в семье учителей. В 1940 году ее отца посчитали классовым врагом и депортировали в Сибирь, а мать бежала со своей дочерью в Румынию. 

Стела работала с известными румынскими режиссерами Санда Ману, Ион Кожар, Валериу Мойсеску, снялась в более чем 25 фильмах. В 2011 она вернулась к съемкам и сыграла роль в сериале «Любовь и честь / Мои восточные ночи». В 2016 году президент Молдовы  Николае Тимофти присвоил Попеску звание народной артистки.


 
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