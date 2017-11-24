Валерий Осталеп: «Будет понятно, чем мы отличаемся от румын, почему существует молдавский народ»

Новые серии фильма «История Молдовы» ответят на многие вопросы, которые сейчас некому задать

13 ноября вечером в кишиневском кинотеатре «Патрия» прошел премьерный показ первой серии документального фильма «История Молдовы», снятого по инициативе президента Игоря Додона. Затем фильм показали по телеканалу НТВ-Молдова. В интернете он есть в свободном доступе. В декабре выйдет вторая, в начале 2018 года – третья серия фильма. Часть съемок велась на чадыр-лунгской конеферме «Ат-Пролин».

О новом фильме и открытиях, которые ждут зрителя, «Молдавским ведомостям» рассказал Валерий Осталепа, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел.

- Почему нужно смотреть фильм «История Молдовы»?

- Если любой иностранец, да хоть инопланетянин, захочет поинтересоваться взглядом молдаван на свою историю, обратиться к источникам. Но в книгах, по которым сейчас преподают историю, как таковой истории Молдавии никто не найдет – кругом история румын. Можно поискать советские книги, но, во-первых, это очень сложно, во-вторых, в них есть своя специфика.

И вот, впервые за 25 лет, появился фильм, которые освещает историю государства и сделан в этом государстве. Ценность его в том, что собрана сжатая информация примерно из ста книг, которые необходимо прочитать, если хочешь узнать историю молдавского государства. В течение двух часов формируется определенное понимание истории молдавского государства, дается объяснение тому, чему многие дипломаты и недипломаты не могли найти объяснения в той истории, которая преподносилась до сих пор.

Фильм сделан с объективных позиций, ни справа, ни слева, он не является политическим инструментом. Его ценность в том, что там нет ни российского, ни румынского, ни украинского следа, как нет и заинтересованности авторов. Такого уровня фильмов я еще не видел в нашей стране. Я очень рад за авторов: они показали, как можно снимать в Молдавии документальные исторические фильмы. Нет примитивных, раздражающих элементов. Понятно, объективно, сжато рассказали об истории большого временного периода на основе исторических и археологических материалов.

Главное, чтобы люди все это поняли и приняли. Вторая и третья серия будут посвящены периодам создания и развития молдавского государства.

- Почему возникло такое истерическое неприятие фильма «История Молдовы»?

- Интересно, что фильм был представлен показом только первой серии, информация касается древнейших времен, к ней ни у кого не должно быть претензий. Поэтому мне непонятно отношение правых партий и правой прессы. Похоже, они действуют по принципу «не читал, но осуждаю». Не смотрели до конца, но уже знают, что это плохо.

По моему, правых раздражает сам факт того, что в Молдавии кто-то делает свое дело, что не будет никакого сокрытия информации о проблемах становления и развития государства, отношений с другими государствами. Информация будет подана всесторонне. Год назад в интервью вашей газете я говорил, что нас ждут новые патриотические проекты. Это начало.

Говорить о зависти нельзя – завидует тот, кто что-то делает. Эти люди только болтают. Их раздражает то, что молдаване, которых, по их мнению, не существует, не только говорят об истории своего государства, но еще и показывают.

- Какие открытия ждут зрителей?

- Будет масса открытий. Будет понятно, чем мы отличаемся от румын, почему существует молдавский народ. История румын опровергает тот факт, что Молдавия всегда была полиэтнической страной. Идея румынской истории в том, что здесь якобы все румыны – и точка. Для нее стратегически важно не допустить понимания того, что Молдавия – многонациональная страна. Но, оказывается, так и есть, так было всегда. Все просто: румыны - часть молдавского народа, как украинцы, гагаузы, болгары, русские. Потому не может быть никаких претензий, в том числе территориальных. В таком случае нельзя говорить, что есть люди первого сорта - румыны, а есть другие. Я думаю, в этом кроется смысл истерии, которая выплеснулась после первой серии. Что будет после второй и третьей? Увидим.

- Авторы возмущены высокой стоимостью фильма.

- Я не знаю, сколько стоит фильм. Из моего опыта работы над фильмом «Бессарабия. 1918», могу сказать, что это не такие большие деньги. Фильм «История Молдовы» значительно масштабнее по объему выполненных работ. Но это не какой-то неподъемный бюджет, это, по моему мнению, могут профинансировать несколько молдавских бизнесменов. Было бы желание и профессионалы - таких фильмов могут быть десятки. Фильм показывает, что в Молдавии есть профессионалы, которые могут создавать сценарии, вести съемки и создавать фильмы высокого уровня. Вопрос один – будет ли желание?

- Почему молдаване не хотят верить в то, что на этой земле не жили ни римляне, ни даки?

- Это проблема молдавского общества, которое постоянно ищет, к кому бы себя причислить. Так проявляется непонятное мне чувство закомплексованности, желание быть кем-то иным, а не самим собой. Нет ничего ни плохого, ни необычного в том, что есть молдавский народ, который происходит от кочевых племен, населявших эти территории две тысячи лет назад. А вот причислять себя спустя две тысячи лет хотя бы формально к каким-то «благородным» народам просто смешно, это носит виртуальный характер.

До сих пор эта психологическая особенность сохраняется среди молдаван. Между собой они говорят на молдавском языке, но когда выходят на улицу, пытаются говорить якобы на румынском. Говорят на том языке, который узнали с детства от своих матерей и отцов – зачем кривляться? Почему в свободном независимом государстве некто указывает, как нужно говорить? Кривляясь, молдаване инстинктивно хотят быть особенными, хотя не понимают главного: их особенность в том, что они отличаются от других. За тысячелетия на этой земле так смешались крови, что и сейчас рождаются умные, красивые, добрые, толерантные люди. Но, как показала истерия вокруг фильма, правые партии с румынскими корнями категорически отвергают все это.

- Может ли власть запретить фильм к показу в учебных заведениях: Как в таком случае достучаться до людей?

- Понятно, что показать фильм по общественному телевидению будет сложно. Но телевидение - не единственный канал информации. Кто хочет - узнает.

А вот как относиться к тому, что в наших школах исподтишка проводятся уроки «Ora unirii», на которых так же, исподтишка, знакомят с картой Великой Румынии? Таким поведением провоцируют на ответ, который точно будет не в их интересах. Фильмов и книг, подобных «Истории Молдовы», будет больше. Будет больше патриотических передач и конференций, и не включать это в сетку вещания общественного телевидения будет просто невозможно. Будет изучаться курс «История Молдавии», решится вопрос с молдавским языком.