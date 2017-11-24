На автовокзале в Унгенах автобус сбил шесть человек

Автобус, следующий по маршруту Сороки-Унгены, сбил шесть человек прямо на перроне ожидания автовокзала. Инцидент произошел сегодня, 24 ноября, около 13:00-13:30

По словам очевидцев, автобус внезапно двинулся с места и сбил шесть человек, сообщает expresul.md.

"Проехал около четырех метров и ударил несколько человек. Две скорые уже приезжали и забрали тяжелораненых. Думаю, водитель был невнимателен. Люди, как стояли группой, так пострадали", - рассказал один из очевидцев произошедшего.

"Скажем, виноват водитель, но, вы уж меня простите, стоять прямо перед автобусом? Приходите каждый день на вокзал, посмотрите, как себя ведут люди, как стоят на проезжей части, где хотят", - заявил другой человек.

Водитель автобуса в шоковом состоянии.

"Не знаю, не помню", - сообщил он.

Пассажиры автобуса, которые направлялись в Сороки, провели более часа на холоде, не зная, как смогут добраться до места назначения.

Автобус не пострадал.

В настоящее время ведутся работы по выяснению обстоятельств, при которых произошел инцидент.