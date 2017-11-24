На ремонт дорог в 2018 году выделят почти 1 миллиард леев

Власти определили, сколько денег потратят в 2018 году из Дорожного фонда на строительство, ремонт и обслуживание дорог на территории РМ. На национальные публичные трассы из Дорожного фонда будет выделено 972 млн леев.

Около 559 млн леев из этой суммы пойдут на содержание дорог, а еще 380 млн леев - на реконструкцию и ремонт национальных дорог общего пользования и инженерных сооружений. Также были установлены приоритеты для справедливого распределения финансовых ресурсов из Дорожного фонда, передает bani.md.

Финансирование ремонта и обслуживания дорог РМ было одной из тем, которые обсудил вице-премьер Октавиан Калмык, министр экономики и инфраструктуры, на сегодняшнем совещании с директором Государственной администрации автомобильных дорог (ASD) Георге Курмей и Анатолием Усатым, государственным секретарем в области строительства и инфраструктуры дорог министерства экономики и инфраструктуры.

В сфере дорожной инфраструктуры Октавиан Калмык наметил две задачи, а именно: создание команды, которая будет координировать и контролировать пошаговую реализацию работ по реабилитации и строительству дорог и установление приоритетов по ремонту и реконструкции дорог в стране, выбор приоритетных участков дорог, а также справедливое распределение финансовых средств.

Министр экономики и инфраструктуры повторно настоял на еженедельном/ежемесячном представлении отчетов о ходе работ и конкретных сроках сдачи в эксплуатацию каждого участка дороги.

Калмык также объявил, что для ремонта и восстановления дорог внутри населенных пунктов из нескольких источников финансирования будет переведено более одного миллиарда леев.

В то же время будут установлены технические критерии по которым будут отбираться места, где будут проводиться работы по восстановлению и реконструкции. Министр также подчеркнул качество используемых материалов и выполненных работ.

В то же время вице-премьер Октавиан Калмык отметил, что приоритетом №1 являются дороги в параллели Страшен, со всеми вспомогательными работами, и кольцевая дорога вокруг муниципия Унгены, которые должны быть сданы в эксплуатацию в начале декабря. На эти проекты было выделено 70 млн леев. В этом контексте он подтвердил, что строительство объездной дороги в Унгенах является важным проектом, так как сокращает на 20 км путь до Скулянской таможни и нового моста через Прут. Объездная дорога также существенно уменьшит движение транзитного транспорта через муниципий Унгены.

Октавиан Калмык отметил, что реорганизацию ASD и управления, отвечающего за дорожную инфраструктуру в рамках министерства экономики и инфраструктуры, необходимо полностью завершить. Он подчеркнул важность создания профессиональной команды, внутренних процедур, координации всех текущих проектов и установки сроков для каждого проекта, чтобы добиться максимальной эффективности деятельности и выполнения установленных задач.