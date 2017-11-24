Президент: У России намного меньше возможностей повлиять на выборы, чем у Запада

У России намного меньше возможностей влияния на выборы, в отличие от Запада. Об этом заявил на телеканале «НТВ-Молдова» Игорь Додон. Он подчеркнул, что западные страны используют обширный перечень ресурсов для влияния на общественное мнение.

«Здесь намного больше, так называемых, неправительственных организаций, которые финансируются напрямую из западных грантов. Запад непосредственно финансирует здесь больше СМИ, чем Россия. Намного больше», - сказал президент.

Он подчеркнул, что неоднократно объяснял послам европейских государств, почему в Молдове высока степень неприятия идеи европейской интеграции.

«Запад делает в Молдове ставку на коррумпированных политиков. И все эти годы их поддерживает. А эти политики шантажируют Запад российской угрозой. Надо оставить это в стороне. И чем быстрее они это поймут, тем лучше будет для Молдовы и для всех», - сказал Игорь Додон.

Он также отметил, что будущие парламентские выборы будут непростыми. Нас опять ждет «очень жесткий геополитический месседж».