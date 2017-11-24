Ион Чебан по поводу бойкота референдума: На Санду надавили из Брюсселя

В начале ноября нынешнего года вице-примар Нистор Грозаву назначил на должность и.о. примара Сильвию Раду, кандидатура которой устроила лидеров партии PAS Майю Санду и DA Андрея Нэстасе, призывавших к бойкоту референдума анти-Киртоакэ. Журналистка телеканала TV8 позвонила главе фракции Партии социалистов в муниципальном совете Иону Чебану, чтобы он прокомментировал назначение Раду.

«Все-таки странные сотрудники работают на канале TV8. Только что мне позвонила репортер канала и попросила прокомментировать тот факт, что с нарушением закона назначенная и.о. генпримара Кишинева Сильвия Раду, ставленница Демпартии, приводит к себе в команду людей из правительства, контролируемого той же ДПМ», - сказал Чебан.

По его словам, «именно об этом социалисты предупреждали на протяжении всей кампании по подготовке референдума об отставке Киртоакэ (на который, я уверен, никто из сотрудников TV8 не пришел): если референдум не состоится и весной не будет досрочных выборов генпримара Кишинева - город на протяжении последующих полутора лет попадет под полный контроль ДПМ».

Социалист отметил, что журналистка обратилась не по адресу, и предложил ей задать вопрос Майе Санду.

«Потому что за весь тот беспредел, который будет происходить в Кишиневе в течение ближайших полутора лет, непосредственную ответственность будут нести все, кто призывал к бойкоту референдума. В первую очередь госпожа Санду», - считает глава фракции ПСРМ.

«Кстати было бы неплохо рассказать, что данная просьба/ давление на Санду поступило из Брюсселя, при непосредственном содействии господина Ауштрявичуса. Но об этом позже», - сказал Чебан.

По его словам, в Молдову поступила часть «кредитов/новой дозы зависимости для РМ сразу после договорного матча Плахотнюк/Санду».