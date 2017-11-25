Объединением с Румынией Молдова не сократит свой маршрут в ЕС, - Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что Молдове не стоит сокращать свой путь евроинтеграции с помощью объединения с Румынией. Вчера, 24 ноября, в кулуарах саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе Президент Румынии Клаус Йоханнис встретился с премье-министром Молдовы Павлом Филипом.

После этого Йоханнис ответил на вопросы журналистов. Его спросили, в частности, о возможности интеграции Молдовы с ЕС через объединение с Румынией.

- Не думаю, что нужно ставить вопрос таким образом. Молдова и так находится на европейском пути и подписала Соглашение об ассоциации. Законодательство должно быть улучшено. Молдова должна сама определять, идти ей по европейскому пути или нет.

Такое сокращение маршрута – с помощью объединения с Румынией – неосуществимо, - заявил Йоханнис.

При этом румынский президент похвалил молдавские власти за проведение реформ. На его взгляд, имеются улучшения, которые позволяют верить в искреннее стремление Молдовы двигаться в европейском направлении.

Что касается ответа на приглашение Игоря Додона посетить Молдову, Йоханнис добавил, что посетит Молдову, «когда придет время».