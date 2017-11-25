Андрей Нэстасе о саммите «Восточного партнерства»: Филип подписал очень жесткое соглашение

Находясь на встрече лидеров партий семьи ЕНП на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе выступил с уточнениями в связи со вчерашним подписанием Меморандума о взаимопонимании между Молдовой и ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в официальном сообщении ППДП Андрей Нэстасе утверждает, что «подписанием Меморандума, власть вступила в поле пристального международного внимания, и любые отклонения от принятых обязательств будет рассматриваться соответствующим образом. Если до настоящего времени оставалось место для маневра, теперь власть лишена такой возможности».

Лидер ППДП утверждает, что условия, под которыми подписался премьер Филип для получения 100 млн. евро, очень жесткие, и противоречат интересам режима Плахотнюка.

«Если эти условия не будут точно выполняться, деньги не поступят в Кишинэу. Таким образом, вывод прямо противоположен заявлениям мадиа-холдинга Плахотнюка: ЕС не разблокирует финансирование, если власть не выполнит не только технические, но и политические условия до февральской оценочной миссии Европейской комиссии. За три месяца они должны сделать то, чего они не сделали за 8 лет», — отметил Андрей Нэстасе.

На встрече лидер ППДП говорил и о миссии оппозиционных партий обеспечить демократическую проевропейскую альтернативу коррумпированной и лживой власти в Молдове. Андрей Нэстасе также представил видение ППДП по вопросам реформирования страны, углубления сотрудничества Республики Молдова с ЕС в энергетической, торговой, образовательной, транспортной сферах, а также содействия в области цифровых технологий, в том числе в виде снижения тарифов на роуминг.

Встреча лидеров «Восточного партнерства» состоялась в контексте V Саммита организации, который проходит в эти дни в Брюсселе.

Кристина Пендя