Муниципальным властям рекомендуют построить парковки на въезде в город, дабы избежать пробок на столичных улицах. В будущей концепции устойчивого развития транспорта на территории муниципия Кишинёв особое внимание следует уделить ускорению транспортного потока, снижению уровня загрязнения воздуха, а также городской мобильности. Такие предложения были высказаны в ходе обсуждения общественностью Технического задания для разработки концепции развития транспорта, передаёт IPN.

Председатель Кишинёвской территориальной организации Экологического движения Владимир Гараба предложил провести исследование воздействия на окружающую среду, результаты которого послужат основой для стратегии развития транспорта в муниципии Кишинёв. Местным органам власти рекомендуется составить карту атмосферного загрязнения в столице. На сегодняшний день эти данные отсутствуют, но они необходимы для разработки долгосрочной концепции развития транспорта.

Владимир Гараба также предложил учитывать в процессе развития дорожной инфраструктуры муниципия зелёные насаждения и провести их инвентаризацию, чтобы при внесении изменений в дорожную структуру не затронуть эти насаждения. В этом же контексте муниципальным властям предложили построить на въезде в город парковки, где люди, въезжающие из пригородов, могли бы оставлять свои транспортные средства, не создавая в городе заторов.

Представитель Гражданской группы за культурное наследие Александру Кордуняну отметил, что в процессе устойчивого развития транспорта в муниципии Кишинёв первоочередное внимание следует уделить городской мобильности, то есть, прежде всего, людям, а затем уже – транспорту и его движению. Все города Европейского союза разрабатывают стратегии транспортной устойчивости в зависимости от городской мобильности и интересов горожан. Учитывая то, что Республика Молдова движется в направлении ЕС, было бы нормально перенять как соответствующий опыт, так и законодательство Евросоюза, отметил Александру Кордуняну.

Кроме того, в ходе обсуждения прозвучал призыв учесть мнения столичных велосипедистов, обвиняющих власти в том, что те никогда не советуются с представителями пяти существующих в Кишинёве объединений любителей велосипедного спорта. По их словам, создаваемые кое-где велосипедные дорожки на самом деле представляют собой лишь пародии на настоящие дорожки, и столичным велосипедистам всегда угрожает опасность получить травму, двигаясь в потоке машин.