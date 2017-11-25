«Мой дед, воевавший в румынской армии и отсидевший в советских лагерях, благословлял Советскую власть за комфортную жизнь своей семьи!»

То, что прочла известная журналистка Елена Пахомова, пролиставшая учебники «История румын» и рассказавшая об этом, вызвало множество откликов на нашем сайте.

Напомним, что известная тележурналистка Елена Пахомова пролистала учебники «История румын» для 9-го и 12-го классов молдавских школ, особенное тщательно изучив то, что авторы написали о советском прошлом и сегодняшнем дне.

Это поразило не только Елену Пахомову, но и всех нас. Оказывается, по мнению авторов учебников, кишиневская прописка в советское время стоила 15 тысяч рублей, автомобиль было невозможно купить, процветали алкоголизм и огромные очереди в магазинах, в банях мылась только элита, а задания пятилетки не выполнялись из-за коррупции. В общем, много чего напридумывали авторы. Наша статья вызвала множество откликов на сайте.

Читатели, сами жившие в советском прошлом, прекрасно помнят это время.

Виктор:

«Боже мой, какое вранье! Этих академиков надо подвесить за одно место и заставить вспомнить всю правду. Дабы не пудрили мозги молодежи. Все нынешние академики поприезжали из сел и что, тоже платили по 15000? Я в 50-60 годах черную и красную икру по цене 12 и 9 рублей ложкой ел и дунайской селедкой объедался. А в колбасном магазине можно было сознание потерять от ароматов и от изобилия!»

Гость:

«Румын, приехавший в гости в Кишинёв (не помню точно, 84-й или 85-й год), увидев на столе курицу, был очень удивлён, так как, по его словам, позволить себе это они могли лишь по праздникам, да и то не всегда. И что, они все там жили в Бухаресте и у каждого был автомобиль? А что за чушь о стоимости прописки? Селян, приезжающих работать на предприятия Кишинёва селили в общежития, где стоимость проживания была около 5 руб/мес. + бесплатная прописка. Имея 15 тысяч рублей, любой житель села предпочёл бы построить себе хороший дом в селе и купить автомобиль, чем переться в столицу. Я не говорю, что не было недостатков, но преимуществ в то время было гораздо больше, чем в нынешнее».

Гимпул:

«Кто не жил при «развитом»? Алкаши, ленивые и им подобные. Да, в МССР за 15 тысяч рублей я приобрел кооперативную трехкомнатную квартиру-3.900 рублей, автомобиль «Жигули»-5.500, мебель неплохую. Все необходимое для кухни включая ремонт — 4.000, неплохой гараж - 3.800 рублей. Попробуй приобрести всё это, имея в наличии 15.000 евро! Какая ещё платная прописка! За всего за одну мою зарплату мог позволить себе купить до 500 литров бензина в месяц. С семьёй ездили на море через воскресенье. Объездили Евпаторию, ездили в Москву, Сухуми, на свадьбу в Белоруссию, Карпаты, Румынию. Одеты были с иголочки. Непременно отдых в санатории. Да, работали вдвоём. Я - на полторы смены. Ещё в наличии двое детей, тёща».

John McCakin:

«Пустъ лучше дети учат как Румыния жила при Чаушеску. Тогда жизнь в Советской Молдавии покажется земным раем! Хотя, чего уж там говорить, в Советской Молдавии уровень жизни был один из самых высоких в Союзе. Пусть напишут про трехквартальные очереди за хлебом в Бухаресте в конце 80 начале 90-х...»

Аня:

«За кооперативную квартиру вносили первый взнос и потом люди выплачивали 20 лет и без процентов. Обычно рассчитывались быстрей. А фамилий этих сказочников можно озвучить. Они при СССР выучились бесплатно, жилье получили, по санаториям и курортам ездили за копейки, а теперь, шкуры продажные, дребедень сочиняют и деньги из бюджета за это получают! Да, еще им и гранты на это выделяют!»

Sancio:

«Я в Кишиневе с 1956 года, с самого рождения. Город рос на глазах, а потом и я участвовал в строительстве родного города, да и в Молдове в целом. Все, что в статье, сплошная ложь, самого дешевого сорта. Много ребят из сел работало на строительстве, стройки просто не могли без них существовать. И жильё в общежитиях и прописку давали БЕСПЛАТНО. Такая же история была на заводах и фабриках. Если возникали семьи, то старались дать малосемейку. Сам факт, что до сих пор и Чеканы, и Ботаника, и Боюканы наполнены общежитиями, доказывает это на сто процентов».

Наши читатели уверены, что правда, в конце концов, восторжествует.

Patriot:

«Еще как минимум 50 лет не удастся этим подлецам и предателям нашей Родины обманывать народ. Мой дед служил в румынской армии и отсидел 6 лет за это в лагерях СССР, не любил Ленина за то, что отобрал землю, НО! благословлял Советскую власть за комфортную жизнь его и его детей, за медицину, образование, уголь по 4 рубля тонна, дороги,заводы. Бабушка рассказывала, что при оккупации фашисты не обращались так жестоко с мирным населением как делали это «братья»-румыны. И эту историю я поведаю своим детям а они - своим. Ну, а о современном геноциде собственного народа напишут наши дети и будут судить предателей за угнетение собственного народа. История не в учебниках предателей, а в умах людей и ее ничем не сотрешь!»

Юрий:

«Бред, за который авторы получили немалый гонорар!»

Сергей:

«Главное, что сейчас все хорошо по сравнению с клятым совком. Коррупцию победили, переехать из села в Кишинев (купив в столице квартиру) стало легко, народ перестал пить...»

Молдаванин:

«Учебник, написанный подлецами на деньги других подлецов для взращивания поколения будущих подлецов. Ничего святого. То, что в «демократической» постсоветской Молдове по улицам и подвалам бегает более 30 тысяч детей безпризорников - наркоманов, воров и будущих убийц и проституток - это конечно последствия правления Советской власти...»

Леонид РЯБКОВ