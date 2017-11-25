Полный пенсион: Можно ли в Молдове выжить на деньги, которые государство выделяет старикам

Черт меня дернул прийти на работу пораньше. Может, тогда бы и не попал под горячую руку редактора, который искал «добровольца» для одного, весьма опасного, эксперимента. Надо, видите ли, прожить день как обычный молдавский пенсионер. Не в том смысле, что кряхтеть, жаловаться на жизнь и сидеть на скамеечке перед домом, а в том, чтобы обойтись пенсионерскими средствами в течение суток. Тяжкое положеньице...

Но одного редактор не учел - пенсии-то разные бывают! Вот я и решил разделить следующий день на три части. Утро проведу, как обладатель минимальной пенсии, день - как средней, вечер - как максимальной.

Утро

После повышения пенсий их минимальный размер составил в Молдове 1026 леев. Эту, не внушающую оптимизма, сумму приходится разделять на тридцать частей. В день выходит около 34,2 лея. Стало быть, утро должно влететь мне в 11 леев 40 банов. Пригорюнился я и начал готовить завтрак... От чая пришлось отказаться. Решил водички попить теплой. Спасибо, выручила пенсионерка из соседней квартиры - поделилась сухим липовым цветом. Получился травяной чай. Конечно, без сахара. Пожарил 2 яйца, стоят они примерно 4 лея К этой вот яичнице — пару кусочков хлеба, это еще где-то 1 лей. Стакан молока (около 2 леев, из расчета 9 леев за литр). Все. Съел я завтрак и понял, отчего у пенсионеров походка такая пошатывающаяся. Нестабильная, что ли. А до обеда оставалось еще пять часов (завтракаю я рано). Так и подмывало открыть холодильник да и оттянуться на всю катушку. Но... нельзя. Задание. Оставшиеся 4 лея решил сэкономить, чтобы на работе кофе выпить.

День

Днем дело обстояло чуть веселее. Средняя по республике пенсия (какую получают госслужащие) сегодня - что-то около 1300 леев. В день - 43 лея, стало быть, на обед я имею право потратить 14 леев 40 банов. Маловато, но в сравнении с моими утренними затратами - целое состояние. Чувствовал я себя, можно сказать, Крезом. Только немножко голодным Крезом.

Начал составлять меню. Картошечки жареной — около 2 леев. Картошку на масле растительном жарил (сто граммов — 2 лея). Треть батона — 1,5 лея. Оставшиеся 9 леев пошли на покупку какой-то «требухи». Ее я отварил, потому что на масло денег уже не хватило...

В любом случае, жить стало легче и значительно веселее. Впереди маячил призрак роскошного ужина «среднестатистического высокопоставленного пенсионера».

Вечер

Бывший депутат молдавского парламента получает пенсию больше 6 тысяч леев. Экс-министр — и того больше. Но я решил поужинать, как экс-депутат. Чтобы, так сказать, полностью вникнуть в проблему. Итак: в день бывший депутат (если он, конечно, живет исключительно на пенсию) может потратить 200 леев. Получается, ужин встанет в 66 леев 6 банов. Хватило и на пачку макарон и на 2 сосиски, еще и на сигареты осталось.

Кстати, кофе я днем так и не выпил. Наверное, знакомые, которым я звонил и радостно спрашивал, на что бы потратить «целых четыре лея», крутили пальцем у виска. Но я себя ощущал превосходно и наконец-то понял, отчего пенсионеры мечтают о пенсии в

3 тысячи леев, которая для молодых нормальной суммой не кажется. В общем, задание выполнил, живым остался (в чем во время завтрака весьма сомневался), да еще и 4 лея сэкономил! С этими радостными вестями утром пошел на работу.

- А коммунальные платежи и лекарства, проезд? - огорошил меня редактор.

Н-да... Пыл мой поугас. Выходит, в Молдове никак нельзя на пенсию прожить. Придется выбирать: платить за квартиру или что-то есть. С другой стороны, если не есть и от этого помереть, кто же тогда за квартиру заплатит?..