Визит из Эмиратов в ПМР

Делегация эмирата Эль-Фуджайра из Объединённых Арабских Эмиратов побывала с визитом в Приднестровье. Арабских гостей встретил председатель Правительства ПМР Александр Мартынов. Во встрече также приняли участие вице-премьеры Алексей Цуркан, Станислав Касап, Сергей Оболоник, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль, главы государственных администраций Слободзеи и Дубоссар.

Александр Мартынов рассказал гостям о Приднестровье. Основное внимание уделил экономике республики, подчеркнув ее открытость для иностранных инвесторов. Премьер обозначил, что большая часть продукции, производимой в ПМР, экспортируется за пределы республики. Сегодня Приднестровье работает как со странами постсоветского пространства, так на европейский рынок. Глава Правительства уделил внимание и сельскому хозяйству.

«Развито сельское хозяйство – это производство и зерновых культур, фруктов и овощей. Кроме традиционных технологий применяются инновационные подходы к ведению бизнеса и выращиванию культур», - отметил Александр Мартынов.

Подробно премьер-министр остановился на новом инвестиционном законодательстве, разработка которого ведется в республике. Одним из ключевых нововведений станет практика заключения индивидуального соглашения с каждым инвестором, а также принцип «одного окна», нацеленный на упрощение процедуры подачи и оформления необходимых документов.

Зарубежные гости высоко оценили новшества законодательства Приднестровской Молдавской Республики. Генеральный директор исполнительного органа Свободной экономической зоны в эмирате Шариф Хабиб Аль Авади рассказал о тех сферах, в которых они готовы сотрудничать с Приднестровьем. В основном это сельское хозяйство. В рамках визита между Приднестровьем и одной из компаний ОАЭ было подписано Соглашение о намерениях в части инвестиций.

Эль-Фуджайра – небольшой по территории эмират в составе Объединённых Арабских Эмиратов, расположившийся на берегу Оманского залива Индийского океана. Значительную часть территории эмирата занимают горы. В эмирате есть морской порт. Основными видами деятельности в Эль-Фуджайре являются рыболовство и сельское хозяйство.

Эль-Фуджайра

ЭЛЬ-ФУДЖАЙРА Древний Замок

Иван Суворов, специально для NewsPMR.Com