Влад Плахотнюк: Восточное партнерство не должно уступать агрессии России (Видео)

Восточное партнерство не должно уступать российской агрессии. В этом убежден глава Демпартии Влад Плахотнюк. Как он отметил в статье, опубликованной на сайте euobserver.com, новые гибридные угрозы, в том числе кампании по дезинформации и кибернетические атаки, вынуждают пересмотреть политику Восточного партнерства.

Эти угрозы должны давать ответы на такие провокации.

Лидер демократов уверен: начиная с 2014 года, когда был незаконно аннексирован Крым, Москва ведет гибридную войну, которая мешает странам Восточного партнерства успешно двигаться по пути интеграции в ЕС. Русские запускают изощренные кампании по дезинформации, проводят кибернетические атаки и оказывают постоянное давление на нашу страну, а также на Украину и Грузию, отметил Влад Плахотнюк.

Он приветствовал идею создания формата «Восточное партнерство Плюс». В него войдут страны, успешно внедряющие реформы. Такой улучшенный статус укрепит государства-партнеры в противостоянии российскому влиянию.

Страны Восточного партнерства и Евросоюза должны и впредь работать вместе над определением общих приоритетов, над продвижением надежного и стабильного партнерства, подчеркнул Влад Плахотнюк.

Он убежден: необходимо искать решения для обеспечения кибербезопасности и защиты от пропаганды.

Как уверен Влад Плахотнюк, Молдова добилась значительного прогресса на европейском пути и должна воспользоваться саммитом Восточного партнёрства для укрепления отношений с ЕС, а также чтобы зацементировать новое видение будущего.

Лидер ДПМ пообещал сделать всё возможное, чтобы в Молдове продолжалось внедрение реформ и всегда были гарантии ее последовательного движения по пути евроинтеграции.

Демпартия настаивает на закреплении в Конституции евроинтеграции как приоритета внешней политики Молдовы.