Игорь Боцан: Унионистский сегмент постоянно растет

Унионистский сегмент очень важен, особенно если учесть, что этот сегмент постоянно растет.

„У нас есть выраженный унионистский сегмент, и для нас важно, чтобы граждане, имеющие унионистские взгляды, были уверены в том, что на выборах этот сегмент не будет разрознен. Подобные обсуждения необходимы, потому что можно увидеть, какие у лидеров этих партий есть видения, что они могут предложить гражданам, чтобы они не остались разочарованными”, - заявил постоянный эксперт проекта, директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан в ходе 82-х публичных дебатов на тему: „Стартовые позиции формирований и потенциальных независимых кандидатов на унионистской платформе в преддверии избирательного года”, организованных Информационным агентством IPN.

Игорь Боцан заявил, что в ходе избирательной кампании, которая начинается с регистрации кандидатов, очень важно, чтобы существовали представители партий одного сегмента, которые должны четко показать гражданам, что будут делать, чтобы избежать рассредоточения голосов. „Жаль будет, если граждане с определенными взглядами и ожиданиями, в конце выборов обнаружат, что для них нет представителя в высшем органе страны. Всем понятно, что унионистский сегмент растет. Как говорил покойный Константин Тэнасе, был унионизм сердца, разума, теперь прибавляется социальный унионизм, потому что Румыния хорошо развивается, и сегмент социального разума очень важен в унионистском сегменте”, - отметил эксперт. По его словам, это было отмечено унионистскими общественными организациями, которые разработали и интересные документы, посредством которых показывают, как видят проект объединения с Румынией с социальной точки зрения.

„Унионистские партии делают акценты в разной манере, но ясно одно, что в округах было бы странно иметь двух кандидатов-унионистов. В рамках национального избирательного округа политические партии имеют поле для маневра и могут обсудить и другие варианты. Хотя унионистский сегмент расширяется по социальной стороне, есть партии, которые имеют фонды при них, и делают то, что партии не должны делать. Это подкуп избирателей, и эти вещи должны быть наказаны по закону”, - отметил Игорь Боцан.

Эксперт проекта уточнил, что должно проводиться четкое различие между унионизмом, которого продвигают гражданские унионистские движения, в рамках которого очень сложно говорить о сотрудничестве между унионистами и европеистами. Но если подойти к унионизму с точки зрения среднесрочной перспективы, есть пространство для того, чтобы два фронта обсудили вопрос о создании общей платформы, о координации усилий для поиска кандидатов с самыми большими шансами по одномандатным округам.

Игорь Боцан подчеркнул, что основной целью является то, чтобы все партии унионистского сегмента имели общую платформу и нашли общий знаменатель, чтобы избиратели не остались разочарованными. По его словам, есть сегмент населения, который хочет объединения с Румынией, но те, кто стоят во главе некоторых политических институтов, к сожалению, не находят общий язык.

„Призыв к представителям унионистских партий следующий: найти точки соприкосновения, по крайней мере, отказаться от конфронтации, нападок, а если это возможно, по крайней мере в округах, найти единого кандидата. Независимые кандидаты, если они люди высоких принципов, имеют шансы. Но в парламентских выборах имеют значение символ и проект. Поэтому, унионистские формирования должны иметь в виду ожидания граждан и должны прийти с общим призывом”, - подытожил постоянный эксперт проекта.

82-е публичные дебаты „Стартовые позиции формирований и потенциальных независимых кандидатов на унионистской платформе в преддверии избирательного года” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованны при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.

Следующие публичные дебаты на тему „Стартовые позиции партий и потенциальных независимых кандидатов в преддверии избирательного года” запланированы на понедельник, 27 ноября, в 14.00, в конференц-зале Агентства IPN и объединит представителей евразийского сегмента политической сцены страны.