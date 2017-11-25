Бекиров Яр - памятник природы Молдовы (Фото)

Город Сорока и находящееся в 7 км от него Косэуцкий монастырь близ одноименного села, мы уже описывали в качестве отдельного и очень интересного маршрута, Сорока–Косэуць.

Однако в рамках той публикации не была описана еще одна Сорокская достопримечательность, Бекиров Яр, являющийся памятником природы Молдовы. Именно ему и посвящена данная публикация.

Город Сорока находится в глубине и на склонах большой котловины, спускающейся к Днестру. Высота их более 100 м. От трассы Кишинёв Атаки по этому склону вьется очень живописный дорожный серпантин, ведущий в город. Не доезжая примерно 1,5 км до Сороки, мы достигаем моста, расположенного у южной оконечности Бекировой горы, высота которой колеблется между 50 и 60 м. И гора, и мост, пересекающий небольшой ручей, и ущелье, протянувшееся между склоном котловины и Бекировой горой, называются Бекировыми. Знаменито оно и тем, что прямо в средней его части вырублена «келья монаха» или Бекирова пещера. Согласно бытующей легенде в этой пещере несколько столетий назад жил монах-отшельник. В воскресные дни он являлся толпе, собиравшейся на дне яра, и читал проповеди. Внутри кельи высечены лежанка, стол, ниша для иконы и лампады и даже погреб.

Склоны яра образованы из меловых, тортонских и сарматских отложений, а также террас ледниковой эпохи. Длина яра более 10 км, ширина устья 375 м, глубина местами более 100 м. Особенно внушительно выглядят меловые породы, высота которых достигает 50 м. Впечатляют нависающие над ущельем меловые козырьки, изъеденные временем, дождями и ветрами. Бекиров Яр впервые описан еще в начале XIX столетия.

Не на всех участках это ущелье легко проходимо, т.к. очень сильно заросло лесом с одной стороны и кустарником вдоль крутого восточного склона. Кроме того здесь нередко случаются каменные осыпи, следы которых встречаются на дне ущелья на каждом шагу. Тут же можно увидеть многочисленные огромные валуны, часть из которых за многие годы поросла мхом и лишайниками.

Внутри ущелья очень влажно и прохладно даже в жаркие летние дни. Место это посещается местными жителями и следы пребывания этих туристов тоже можно встретить на каждом шагу. Но чем дальше продвигаешься вглубь яра, тем меньше встречаешь следы человека и сталкиваешься с нетронутой первозданной природой. Мы бы советовали любителям природы, решившимся пройти по этому маршруту, не пускаться в путь в одиночку, а идти в составе небольшой группы на случай непредвидимых обстоятельств.

Выйдя из ущелья и перейдя мост через ручей, пройдите около 50 м вдоль Днестра по живописной дороге, и вы увидите красиво оформленный источник, благоустроенный еще в 18 веке и восстановленный в 2006 году. Над источником построена беседка. Вода источника чистая и вкусная, сюда приезжают окрестные жители за водой. Если же вы решите пройтись далее вдоль берега Днестра, то будьте готовы к встрече с пограничниками, т.к. по фарватеру реки здесь проходит государственная граница с Украиной. Так что лучше возвращайтесь к подножью Бекировой горы и следуйте в сторону Сороки или взойдите по крутой лестнице с более чем 800 ступенями к монументу и полюбуйтесь видами на город и Днестр. А мы желаем вам приятного путешествия и незабываемых впечатлений.